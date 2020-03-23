「奶粉將缺貨」是假消息！陳宗彥：追查很多IP來自大陸網軍

▲指揮中心表示，強制性休假兩星期是假消息，希望大家不要再轉傳。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

台灣目前除了疫情持續燃燒外，假消息四處流傳的狀況也日趨嚴重，指揮中心除了祭出重罰來遏止假消息流竄之外，指揮中心副指揮官陳宗彥也表示，根據目前調查結果，不諱言大部分的消息來源都是大陸境外IP。

除了網傳「強制性休假兩星期」是假消息外，有媒體詢問網路傳出奶粉缺貨的現象，陳宗彥表示，這也是不實謠傳，目前警方針對假消息已經查辦300件、移送120件、人員有123位，違反社維法直接送件處理，另外還有151件在處理當中，而目前查出有71件疑似境外人士做處理，陳宗彥表示，追查消息來源IP之後，「不諱言蠻多是大陸網軍在做」，呼籲民眾看見類似消息，只要覺得可疑，就不要再轉傳。

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指揮官陳時中則表示，不實謠言引發社會恐慌，傳了會讓大家恐慌，未證實的消息請勿轉傳。請大家千萬注意，有些人轉傳後，本人沒惡意，但訊息看起來很假，大家還是忍不住要傳，最後面臨不只是罰款問題，社會責任是非常重要的一環，有些人沒辦法做什麼事情，至少不要製造紛亂。

指揮中心再次呼籲，流行疫情或防治措施等相關資訊均應由指揮中心統一對外公布，民眾接獲來源不明或未經證實的疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定。

▲疫情資訊以指揮中心公布為主，請物轉傳、散布不實消息。（圖／衛生福利部）