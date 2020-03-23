　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

支持抗疫老虎牙子捐5千瓶有氧飲料　 黃偉哲感謝企業支持醫護安心抗疫

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲老虎牙子董事長林志隆，捐贈5000多瓶老虎牙子有氧飲料贈送台南市政府，為抗疫醫護志工加氧打氣，由市長黃偉哲代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲老虎牙子董事長林志隆，捐贈5000多瓶老虎牙子有氧飲料贈送台南市政府，為抗疫醫護志工加氧打氣，由市長黃偉哲代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

老虎牙子董事長林志隆，23日將5000多瓶老虎牙子有氧飲料贈送台南市政府，再分送給台南地區各大醫療院所的醫護志工，為抗疫前線的醫護志工加氧打氣，台南市長黃偉哲代表接受，黃偉哲強調，民間企業的支持，可讓醫護安心抗疫。

▲老虎牙子董事長林志隆，捐贈5000多瓶老虎牙子有氧飲料贈送台南市政府，為抗疫醫護志工加氧打氣，由市長黃偉哲代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）
台南市長黃偉哲表示，在對抗疾病的長期抗戰中，需要各界支持，才能讓前線防疫的醫護工作人員維持高的士氣，非常感謝老虎牙子能在這個時候為醫護人員加油打氣，給醫護人員精神上的力量，讓他們能夠安心抗疫。

黃偉哲市長強調，「這是全民的戰爭，不是醫護人員的戰爭」，尤其在許許多多的防疫壓力情況下，能有來自社會上的支持，心中真的是備覺溫暖。

董事長林志隆表示，老虎牙子30年堅持漢方草本的預防勝於治療，有氧比營養更重要的健康理念，外國期刊報導證實增加攝氧量才能更有體力增強抵抗力與免疫力 現為疫情非常時期，希望能為社會出一份力，為醫護志工加油!為台灣加油！

▲老虎牙子董事長林志隆，捐贈5000多瓶老虎牙子有氧飲料贈送台南市政府，為抗疫醫護志工加氧打氣，由市長黃偉哲代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次老虎牙子的捐贈是由台南市工商發展投資策進會媒合，市議員呂維胤、沈震東、蔡筱薇也到場共同見證老虎牙子的善行義舉。

▲老虎牙子董事長林志隆，捐贈5000多瓶老虎牙子有氧飲料贈送台南市政府，為抗疫醫護志工加氧打氣，由市長黃偉哲代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工策會指出，台南市工商策進會站在服務在地中小企業的最前線，在這波疫期期間，率先整合政府紓困方案，製作懶人包提供企業所需、辦理數場產業紓困和振興方案說明會，並協助中小企業申請經濟部資金紓困振興貸款及利息補貼方案，期及時協助台南地區中小企業度過難關。

►有75%酒精，必備必買必囤！！

ET快訊
劉真被曝去年10月就有狀況！苦撐N月…辛龍「一度沒進醫院」真
劉真22日22時22分病逝　禮儀師驚「數字都22」：也許是她
劉真榮總搏命45天血淚史！對外稱「只是健康檢查」..裝葉克膜
北榮：劉真22日晚間22時22分過世　開顱減壓未見起色
辛龍「手寫信送走劉真」　悲痛感謝醫院努力
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

長照中心護理人員確診　鄭文燦：桃市長照機構4月底前禁止探病

推弱勢二代脫貧展翅新希望　黃偉哲感恩陳葉明容女士善舉

支持抗疫老虎牙子捐5千瓶有氧飲料　 黃偉哲感謝企業支持醫護安心抗疫

稽查居家檢疫隔離趴趴走　南警臨檢舞廳PUB勸請業者考慮停業

「鄉長百香果」網室加燈照進入產期　林碧乾：屏東品質冠全台

拱手不握手繞境防疫不鬥毆　南警推動優質宮廟文化府城行動公約

彰化第7例為境外移入個案！　王惠美：移工入境需居家檢疫14天

台南清晨出現「秘密客」　黃偉哲與清潔隊員溫馨共進早餐

「疫」起網紅新教學　屏大科普系教師說學逗唱自製防疫影片

LINE傳「頭份要淪陷」！54歲婦涉造謠遭送辦：沒想到會觸法

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

吳斯懷稱共機繞台「不算挑釁」　謝國樑開砲：盡早離開立法院

張上淳兒出國「發FB炫耀」挫醫士氣 陳時中認沒有違反規定：問題不大

耳朵福利！小宇開直播「根本演唱會」　蕭敬騰線上點歌..「你會害我被罵XDD」

「大陸製造」產品有新冠病毒？耿爽：說這話的別戴陸製口罩！

池錫辰做PPT！趙炳圭救援「像在教爺爺」　想要存照片..劉在錫擺出手勢：秋醬～

長照中心護理人員確診　鄭文燦：桃市長照機構4月底前禁止探病

推弱勢二代脫貧展翅新希望　黃偉哲感恩陳葉明容女士善舉

支持抗疫老虎牙子捐5千瓶有氧飲料　 黃偉哲感謝企業支持醫護安心抗疫

稽查居家檢疫隔離趴趴走　南警臨檢舞廳PUB勸請業者考慮停業

「鄉長百香果」網室加燈照進入產期　林碧乾：屏東品質冠全台

拱手不握手繞境防疫不鬥毆　南警推動優質宮廟文化府城行動公約

彰化第7例為境外移入個案！　王惠美：移工入境需居家檢疫14天

台南清晨出現「秘密客」　黃偉哲與清潔隊員溫馨共進早餐

「疫」起網紅新教學　屏大科普系教師說學逗唱自製防疫影片

LINE傳「頭份要淪陷」！54歲婦涉造謠遭送辦：沒想到會觸法

立委們最關心戴資穎　目前共有102位台將正居家檢疫安排採檢

義大利北部失控「醫曝操控生死黑暗面」　60歲↑病人不給呼吸器…資源缺釀悲劇

李永然／調查影片外流　「偵查不公開」不該淪為口號

中華郵政暫停收寄發102國航空郵件　「義大利、瑞士等都在內」

短裙妹喝鏘搭小黃趕攤　「皮包沒錢」跳車挨告...說了3個字被起訴

Lisa、楊丞琳都愛小喇叭牛仔褲！選對版型超顯瘦　嬌小女也能拉高九頭身

桃園女求外送哥代墊餐費並「主動留Line」　他隔日嘆人心醜陋...硬起來喊告

加拿大總理首提「參考台灣作法」！　追蹤疾病傳播

辛龍結婚6年承諾「隨時都找得到我」　劉真生前曝尪私下貼心舉動：他都沒變過

不斷更新／大馬11人染疫病逝　敘利亞爆首例「20多歲女性確診」

16歲男高中生同時讓4妹懷孕！網友嚇傻：真有前途

地方熱門新聞

傳「頭份要淪陷」　54歲婦遭送辦

台中里長送泡麵被丟地　隔離者怒嗆

疫期不宜出門拒相親　婦嘆工程師兒今年恐難成家！

北天宮玄天上帝聖誕　徐榛蔚夫婦上香慶壽

全台最胖乩童梁炘隆猝逝得年32歲

黃偉哲與清潔隊員溫馨共進早餐

王惠美：移工入境需居家檢疫14天

長照醫護人員確診　鄭文燦：4月底前禁探病

台南新營KTV業者配合防疫停業2周

疫情將進入高峰　鄭文燦：公共場館4月前暫停開放

一箭雙鵰兩認證　賴彥伯再返東基服務

嘉義知名草魚粥老闆傳確診...假的

未推出先轟動　台東開辦免費到宅育兒指導

南警臨檢舞廳PUB勸請業者考慮停業

更多熱門

相關新聞

安南醫院急診醫護高歌抗疫！

安南醫院急診醫護高歌抗疫！

隨北部大型醫院發生感染，新冠肺炎疫情越來越嚴峻，全國醫界都繃緊神經全力以赴，這場戰爭首當其衝就是各醫院的急診醫護人員，大家一方面還沒有從春節大量病患的疲倦中走出來，就要直接面對更嚴重的疫情，也不曉得會何時結束，台南市立安南醫院急診醫護人員，一起發起高歌抗疫，除唱出心聲也紓解壓力。

植樹抗疫一起來　台東森活市集抒發緊繃情緒

植樹抗疫一起來　台東森活市集抒發緊繃情緒

關公託夢防疫！　警官耍大刀拍宣導影片

關公託夢防疫！　警官耍大刀拍宣導影片

粉絲激推Aesop5個神級單品

粉絲激推Aesop5個神級單品

最新確診治癒率 武漢超過50%

最新確診治癒率 武漢超過50%

關鍵字：

抗疫老虎牙子捐5千瓶有氧飲料　 黃偉哲感謝企業支持醫護安心抗疫

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／劉真等不到心臟病逝！　享年44歲

劉真撒手留4歲女兒⋯住院前寫下最後祝福

KTV臨檢！侯友宜：偷跑我一定重罰100萬

「紐約－台北－武漢」　上千陸生想來台灣轉機：求求了

辛龍、劉真「8年甜蜜約定」失守！

辛龍「手寫信送走劉真」

辛龍「換不回劉真生命」崩潰

南韓「N號房事件」74少女淪性奴

武漢出現多名無症狀感染者　0確診原因曝

口罩飆漲一片萬元　西班牙衛生部長哽咽

全台169例分布曝光：雙北各43　7縣市維持0確診

Line當機了！中華電信用戶受影響

明高溫「暴跌10°C」地區曝

台中工廠惡火奪3命　老闆悲率員工上香

韓流退燒　「挺韓主播」王又正下場曝光

更多

最夯影音

更多
林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷
Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面