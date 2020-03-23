支持抗疫老虎牙子捐5千瓶有氧飲料　 黃偉哲感謝企業支持醫護安心抗疫

▲老虎牙子董事長林志隆，捐贈5000多瓶老虎牙子有氧飲料贈送台南市政府，為抗疫醫護志工加氧打氣，由市長黃偉哲代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



老虎牙子董事長林志隆，23日將5000多瓶老虎牙子有氧飲料贈送台南市政府，再分送給台南地區各大醫療院所的醫護志工，為抗疫前線的醫護志工加氧打氣，台南市長黃偉哲代表接受，黃偉哲強調，民間企業的支持，可讓醫護安心抗疫。



台南市長黃偉哲表示，在對抗疾病的長期抗戰中，需要各界支持，才能讓前線防疫的醫護工作人員維持高的士氣，非常感謝老虎牙子能在這個時候為醫護人員加油打氣，給醫護人員精神上的力量，讓他們能夠安心抗疫。



黃偉哲市長強調，「這是全民的戰爭，不是醫護人員的戰爭」，尤其在許許多多的防疫壓力情況下，能有來自社會上的支持，心中真的是備覺溫暖。



董事長林志隆表示，老虎牙子30年堅持漢方草本的預防勝於治療，有氧比營養更重要的健康理念，外國期刊報導證實增加攝氧量才能更有體力增強抵抗力與免疫力 現為疫情非常時期，希望能為社會出一份力，為醫護志工加油!為台灣加油！





此次老虎牙子的捐贈是由台南市工商發展投資策進會媒合，市議員呂維胤、沈震東、蔡筱薇也到場共同見證老虎牙子的善行義舉。





工策會指出，台南市工商策進會站在服務在地中小企業的最前線，在這波疫期期間，率先整合政府紓困方案，製作懶人包提供企業所需、辦理數場產業紓困和振興方案說明會，並協助中小企業申請經濟部資金紓困振興貸款及利息補貼方案，期及時協助台南地區中小企業度過難關。

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