陸「第一針疫苗」打在首席生化武器專家身上！　志願者：注射後一切良好

▲新冠疫苗人體試驗「要抽7次血」。（圖／翻攝朱傲冰）

記者鄭思楠／綜合報導

中國工程院士、有首席生化武器防禦專家之稱的陳薇院士領銜的軍事科學院軍事醫學研究院科研團隊研製的重組新冠疫苗，正在湖北武漢進行Ⅰ期臨床試驗，已陸續有志願者進行疫苗接種。已接種的志願者透露，陳薇自己試打了第1針疫苗。

一張配文為「疫苗第一針，院士先試」的圖片3月3日晚開始在大陸社交網路瘋傳。該圖片被認為，陳薇院士團隊研製的疫苗已進入臨床階段，配文還稱，「第一支新冠病毒疫苗，今天注射到陳薇院士左臂，專家組7名黨員也一同注射。」當時，這則訊息被大陸官方紛紛闢謠。最新報導指出，目前，大陸第一針疫苗確實是打在陳薇身上。

據《新京報》報導，本次臨床試於3月16日獲批啟動。公開資訊顯示，Ⅰ期臨床試驗在武漢進行，目前正招募18至60歲健康志願者，共計108名，分為3組，分別接種一針低劑量、中劑量和高劑量的疫苗。

近日，已陸續有志願者接種疫苗。編號「038」、武漢大學保衛部職工任超作為志願者，參加了中劑量組試驗，並在3月20日接種了疫苗。他透露，「在注射疫苗的時候才聽研究團隊的人說，是陳薇院士打了第一針，她親自上的。」

▲大陸新冠疫苗疫苗。（圖／翻攝朱傲冰）

任超還表示，「我從注射到現在已經過了24個小時，沒有任何不良反應，身體狀況一切都好，我身體還不錯的，平時喜歡體育運動。」注射之後志願者還需要做些什麼？他表示，注射之後要在隔離點觀察14天，配合抽血，每天記錄自己的資料，「我們如果有什麼樣的感覺和反應，就可以第一時間記錄在研究團隊給我們發的日記卡上，但記錄的指標不是很方便透露，隔離結束後，還會有半年的隨訪，後續還要定時定點采血。」

對於志願者的詳細情況？任超還表示，「我們都單人單間，住在隔離點；我只知道我們這個組最大的57歲，最小的19歲，還是在讀大學生。」

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