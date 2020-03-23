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運量衰退大！高鐵4/18起「周末離峰減班41班次」　實施到端午連假前

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▲▼高鐵,車站,口罩,新冠肺炎,旅客。（圖／記者李宜秦攝）

▲高鐵周末運量衰退，自4/18~6/21周末離峰時段減班41車次。（圖／記者李宜秦攝）

記者賴文萱／台北報導

受到新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊影響，高鐵周末運量衰退大，今（23）日宣布自4月18日（六）起至6月21日（日），也就是端午連假疏運前，進行短期班表調整，周末（周五至周日）離峰時段調減41班車次，佔目前每周總班次1016班約4%。

高鐵表示，受疫情衝擊致民眾外出意願大幅降低，高鐵運量自2月起明顯下滑，尤其周末期間更為明顯。經通盤權衡市場供需及旅客需求，決定務實調整營運資源，以落實公司治理，減少週末之過剩運能供給，4月18日起至6月21日的周末離峰時段減班41班次，約佔每周總班次的4%。

請繼續往下閱讀...

▲▼高鐵南港站防疫作為。（圖／記者李宜秦攝）

▲高鐵表示，這次雖實施周末離峰減班，但平日全時段及周末尖峰時段班次均維持不變。（圖／記者李宜秦攝）

事實上，高鐵過去在2009年金融海嘯期間，受到衝擊也實施過減班計畫，當時減班幅度更大，約佔每周總班次的13.4%。高鐵表示，這次短期調整班表每周仍提供975班次的旅運服務，預訂實施至6月21日，即端午節疏運前，不過，平日全時段及周末尖峰時段班次均維持不變，且調整車次同時段每小時仍維持至少3至4班次列車的旅運服務。後續將密切觀察疫情發展，持續評估旅客需求，一旦疫情好轉、運量回升時立即提前恢復原班表。

高鐵表示，短期調整班表實施日起之各車次列車車票，即日起透過各售票通路同步開賣，敬請旅客提早規劃行程。另外，減班後會將餘裕人力投入加強當前各項防疫措施，同時積極「超前部署」，提升人員教育訓練及設備維護檢修等，為後續預防疫情升級預作更周全的準備。

▲▼高鐵南港站防疫作為。（圖／記者李宜秦攝）

▲高鐵防疫，每日配發第一線員工防疫口罩並實施勤前體溫量測。（圖／記者李宜秦攝）

另外，在防疫部分，每日配發第一線員工防疫口罩並實施勤前體溫量測；實施輪排班人員防疫班表，採分組及分區執行勤務，確保高鐵營運不中斷。全體員工暫停國外公務出差，並勸導同仁暫停所有出國行程；各辦公場所謝絕訪客進入並研擬「業務持續計畫」等分區辦公措施，及全員量體溫計畫。

3/4起各車站陸續裝設紅外線體溫量測儀，桃園站、台北站、台中站均已完成，左營站預計本周四（26日）安裝。4月下旬全線車站進站閘門完成安裝並全面實施人員進站體溫測量。

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