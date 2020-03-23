台灣若封城哪個城市能活最久？　網狂推「這縣市」：有山豬可以打

▲花蓮著名景點七星潭。（圖／記者周亭瑋攝）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，各國採取大規模封城、下禁足令等防禦性抗疫措施，台灣目前也全面限制外國人入境，就有網友好奇詢問，「台灣封城哪個城市活最久？」話題一出引發廣大網友討論，答案一面倒的認為「一定是花蓮」。

原PO在PTT上以「台灣封城哪個城市活最久」為題發文，好奇如果台灣要封城，哪個城市能活最久，是天龍國嗎？還是幸福城市高雄呢？

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貼文一出立刻引發網友們熱議，受到最多人支持是被稱為後山的「花蓮」，「花蓮王國」、「花蓮產米產農，沒有糧食問題肯定活最久」、「花蓮產米芋頭龍鬚菜」、「花蓮！沒幾條聯外道路，好封糧食又自給自足」、「花蓮，還有山豬可以打」、「沒記錯當年口蹄疫，花蓮是最後一個中標」。

也有其他網友認為，「苗栗國，日常就是封城」、「台南吧，滿滿農田、魚塭還靠海」、「要吃肉屏東也有很多養殖畜牧業」、「台中不缺水，有發電廠又有田」、「南投，蔬菜雞肉自給自足」、「絕對雲林，有菜有米有肉通通有」、「還真是高雄，該有的都有，只缺高科技」、「是澎湖啦！因為它本來就像一座孤島」、「當然是台東 人口密度最低 自然資源最多」。

還有網友認為一定不可能是台北，「台北天龍國就是一個沒資源輸入就死的地方」、「不會是拿全國資源才能活的台北市」、「台北最短命哈哈，沒油沒電沒水沒產食，人又那麼多」。