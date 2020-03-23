　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣若封城哪個城市能活最久？　網狂推「這縣市」：有山豬可以打

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲花蓮著名景點七星潭。（圖／記者周亭瑋攝）

▲花蓮著名景點七星潭。（圖／記者周亭瑋攝）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，各國採取大規模封城、下禁足令等防禦性抗疫措施，台灣目前也全面限制外國人入境，就有網友好奇詢問，「台灣封城哪個城市活最久？」話題一出引發廣大網友討論，答案一面倒的認為「一定是花蓮」。

原PO在PTT上以「台灣封城哪個城市活最久」為題發文，好奇如果台灣要封城，哪個城市能活最久，是天龍國嗎？還是幸福城市高雄呢？

請繼續往下閱讀...

貼文一出立刻引發網友們熱議，受到最多人支持是被稱為後山的「花蓮」，「花蓮王國」、「花蓮產米產農，沒有糧食問題肯定活最久」、「花蓮產米芋頭龍鬚菜」、「花蓮！沒幾條聯外道路，好封糧食又自給自足」、「花蓮，還有山豬可以打」、「沒記錯當年口蹄疫，花蓮是最後一個中標」。

也有其他網友認為，「苗栗國，日常就是封城」、「台南吧，滿滿農田、魚塭還靠海」、「要吃肉屏東也有很多養殖畜牧業」、「台中不缺水，有發電廠又有田」、「南投，蔬菜雞肉自給自足」、「絕對雲林，有菜有米有肉通通有」、「還真是高雄，該有的都有，只缺高科技」、「是澎湖啦！因為它本來就像一座孤島」、「當然是台東 人口密度最低 自然資源最多」。

還有網友認為一定不可能是台北，「台北天龍國就是一個沒資源輸入就死的地方」、「不會是拿全國資源才能活的台北市」、「台北最短命哈哈，沒油沒電沒水沒產食，人又那麼多」。

ET快訊
劉真22日22時22分病逝　禮儀師驚「數字都22」：也許是她
劉真榮總搏命45天血淚史！對外稱「只是健康檢查」..裝葉克膜
北榮：劉真22日晚間22時22分過世　開顱減壓未見起色
辛龍「手寫信送走劉真」　悲痛感謝醫院努力
Line大當機！中華電信用戶受影響　PTT淚喊：訊息傳不出去
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「我上週就說劉真靈魂已脫離1/3」　鄉民怒譙命理師沈嶸：不要再消費人家了

咖啡廳群聚恐成防疫破口！台大：人跟人間距從1公尺拉到2公尺

傳15航班載到確診個案「幾乎天天有」　華航：相關問題無法回覆

疫情狂燒「外配媽取消飛娘家」等不到外公最後一面！他心疼一比…氣炸了

快訊／Line當機了！中華電信用戶受影響　PTT淚喊：訊息傳不出去啊

影／吳斯懷改口：共機繞台「持續性當然是挑釁」　

張上淳家世背景曝光「全家台大醫」　網揭超關鍵因素：太強大

18萬人預購口罩沒繳費！網實算出「21天流程」…揭關鍵原因：忘記也合理

北榮：劉真22日晚間22時22分過世　開顱減壓未見起色

大陸、義大利上千醫護染疫！名醫點出4大關鍵　嘆：毀滅性的蝴蝶效應

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

吳斯懷稱共機繞台「不算挑釁」　謝國樑開砲：盡早離開立法院

張上淳兒出國「發FB炫耀」挫醫士氣 陳時中認沒有違反規定：問題不大

耳朵福利！小宇開直播「根本演唱會」　蕭敬騰線上點歌..「你會害我被罵XDD」

「大陸製造」產品有新冠病毒？耿爽：說這話的別戴陸製口罩！

池錫辰做PPT！趙炳圭救援「像在教爺爺」　想要存照片..劉在錫擺出手勢：秋醬～

「我上週就說劉真靈魂已脫離1/3」　鄉民怒譙命理師沈嶸：不要再消費人家了

咖啡廳群聚恐成防疫破口！台大：人跟人間距從1公尺拉到2公尺

傳15航班載到確診個案「幾乎天天有」　華航：相關問題無法回覆

疫情狂燒「外配媽取消飛娘家」等不到外公最後一面！他心疼一比…氣炸了

快訊／Line當機了！中華電信用戶受影響　PTT淚喊：訊息傳不出去啊

影／吳斯懷改口：共機繞台「持續性當然是挑釁」　

張上淳家世背景曝光「全家台大醫」　網揭超關鍵因素：太強大

18萬人預購口罩沒繳費！網實算出「21天流程」…揭關鍵原因：忘記也合理

北榮：劉真22日晚間22時22分過世　開顱減壓未見起色

大陸、義大利上千醫護染疫！名醫點出4大關鍵　嘆：毀滅性的蝴蝶效應

加拿大總理首提「參考台灣作法」！　追蹤疾病傳播

辛龍結婚6年承諾「隨時都找得到我」　劉真生前曝尪私下貼心舉動：他都沒變過

不斷更新／大馬11人染疫病逝　敘利亞爆首例「20多歲女性確診」

「我上週就說劉真靈魂已脫離1/3」　鄉民怒譙命理師沈嶸：不要再消費人家了

亞馬遜傳歐洲5名員工確診！　義大利和法國官網暫停接收非必要商品訂單

雲林幼兒園旁空地大量棧板突起火　　黑煙直竄雲霄學童緊急疏散

不斷更新／加州爆「囚犯染疫」首例！川普預告3月底「決定美國防疫路線」

「每天起床都在為劉真祈福！」阿Ken見不到最後一面：很難過

用機票換套票！有2至6月機票、團體退票證明　台南11個景點免費玩

運動產業紓困提200元抵用券　可觀賽、使用運動中心被嫌少

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

生活熱門新聞

「紐約－台北－武漢」　上千陸生想來台灣轉機：求求了

全台169例分布曝光：雙北各43　7縣市維持0確診

Line當機了！中華電信用戶受影響

明高溫「暴跌10°C」地區曝

爆最新威脅！　陳時中揭「3本土個案」感染源不明

搶救46天！劉真傳病逝享年44歲　北榮回應了

兒出國父被罵…「醫師中肯文」1.2萬人讚爆！

阿聯酋航空3/25起停飛大部分客運航班

又一縣市破蛋！　全台153例分布曝光：雙北各40最多

即／4人群聚感染　中研院晚間回應了

環保署員工遊埃及確診！

奎寧可治新冠肺炎？陳時中：若有效台灣能生產

張上淳出國兒道歉　周玉蔻力挺

逢甲宿舍變身「北歐風豪宅」！六星級裝潢曝

更多熱門

相關新聞

法國進入緊急狀態　首位醫師救人病逝

法國進入緊急狀態　首位醫師救人病逝

法國武漢肺炎疫情日趨嚴峻，累計死亡人數今天攀升至674人，政府宣布進入衛生緊急狀態，此外也首度傳出有法國醫師救治病人期間染疫殉職。

體育署長：奧運不延後我都如期參加

體育署長：奧運不延後我都如期參加

陸507影院復工　周末票房不到5萬

陸507影院復工　周末票房不到5萬

「疫」關難過企業水電費減免10%？經濟部長回應了

「疫」關難過企業水電費減免10%？經濟部長回應了

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19封城花蓮花蓮王國天龍國山豬世界疫情

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／劉真等不到心臟病逝！　享年44歲

劉真撒手留4歲女兒⋯住院前寫下最後祝福

KTV臨檢！侯友宜：偷跑我一定重罰100萬

「紐約－台北－武漢」　上千陸生想來台灣轉機：求求了

辛龍、劉真「8年甜蜜約定」失守！

辛龍「手寫信送走劉真」

辛龍「換不回劉真生命」崩潰

南韓「N號房事件」74少女淪性奴

武漢出現多名無症狀感染者　0確診原因曝

口罩飆漲一片萬元　西班牙衛生部長哽咽

全台169例分布曝光：雙北各43　7縣市維持0確診

Line當機了！中華電信用戶受影響

明高溫「暴跌10°C」地區曝

台中工廠惡火奪3命　老闆悲率員工上香

韓流退燒　「挺韓主播」王又正下場曝光

更多

最夯影音

更多
林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷
Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面