每30分鐘燒1屍體！義大利重災區慘況曝光...病患只能「孤單死去」

▲新冠肺炎的病患只能自己一個人孤單的死去。(圖/路透)



實習記者周依儒/綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊全球,義大利為目前確診病例第二高、死亡人數第一的國家。由於新冠肺炎屬於嚴重感染疾病,義大利當局也規定這些病患必須得和親友隔離,因此許多死亡病患在臨死前均無親友在旁陪伴,只能一個人孤單的走完人生最後一程,令人鼻酸。

綜合外媒報導,由於義大利人口結構高,再加上醫療體系崩潰,導致死亡率居全球之冠。義大利重災區之一的貝爾加莫市(Bergamo)市長喬治亞(Giorgio Gori)坦言,很多民眾根本無法前往醫院治療,因此實際感染、死亡人數應該會比官方公佈的還多,且現在大家也不舉行喪禮了,因為有大量屍體正排隊等著要火化,高峰時甚至半小時就會火化一具屍體。

▲義大利重災區內一整天幾乎只有救護車的聲音。(圖/路透)



喬治亞也表示,許多長者在家中或老人院裡過世,但離開前後都病未接受新冠肺炎的檢測,因此也估計實際人數會比官方公佈的還多4倍,其它城市應該也是一樣。

這些新冠肺炎的確診病患在死前仍然和家人分隔兩地,家人也無法向他們做最後的道別或致意,更有人形容這些確診病患「走的就像狗一樣孤單」。另外,義大利這些重災區目前也像被敲響喪鐘一樣,一整天只聽的到救護車來來回回的聲音,甚至許多醫院的太平間位置也不夠用,必須利用教堂來先存放未火化的屍體。

Hospital have become overwhelmed and closed as staff gets sick with coronavirus. This is the cemetery chapel in Bergamo, Italy where coffins are piling up awaiting disposition. An average of 50 a day have died this past week. pic.twitter.com/Wah3SDQtUz