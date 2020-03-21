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朝空姐吐口水！灰衣男機上飆罵「bxtch」打巴掌　遭乘客圍毆打斷助骨

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▲空姐被口水噴中，錯愕了下，不知如何反應。（圖／翻攝自Fight on Brussels Airlines／FlightMode）

實習記者周依儒／綜合報導

近來航空圈瘋傳一則影片，內容是一段比利時布魯塞爾航空客機上的爭執事件。一名男乘客和機組服務人員發生爭執，隨後這名乘客竟直接往介入調解的空姐吐口水，接著又搧一記耳光，有乘客看不下去出來「幫忙」，最後這鬧事的男乘客被打斷肋骨。據機上乘客透露，這名男乘客暴走的原因，竟只是不滿自己岳母被座位左右的兩位男子「夾擊」，提出抗議未被受理。

據《紐約郵報》報導，這則飛機上爭執的影片還在網路上不斷傳閱。從影片中可以看到，男乘客先離開了自己的座位走向一名空少，但當這名空少和其他乘客出手制止時，男乘客就開始大喊「不要用你的手碰到我」，並持續使用髒話對空少言語攻擊，且在罵人時還將口罩拉下，也讓空少疑似被他的口水噴到，作出了擦臉的動作。

但沒想到，這名男乘客卻突然揮拳直擊空少的臉，這樣的舉動也引起一名據稱是座艙長的空姐和其他空服人員支援。當空姐試圖用勸導的介入，並警告男乘客「若不停止就會報警」時，這名男乘客居然直接朝座艙長的的臉吐了超大一口口水，這樣的舉動把空姐惹毛，直接回擊男乘客一個巴掌。

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▲男乘客吐口水後被空姐打了一巴掌，惱羞成怒竟然也回搧了一個耳光。（圖／翻攝自Fight on Brussels Airlines／FlightMode）

空姐回擊一個巴掌後，沒想到這名男乘客惱羞成怒，竟然也回搧了一個耳光在空姐臉上，罵對方是「bxtch」，甚至把她打到整個重心不穩差點跌在旁邊的乘客身上。而後面的組員和其他乘客見狀也立刻上前制伏這名男乘客。誇張的是，整段影片中男乘客的老婆還不停喊著「該死的警察在哪？」甚至指控是空少先攻擊他老公。

上傳影片的女子表示，由於這名男乘客的岳母坐在兩名男子中間，剛好這兩名男子同時向中間靠，擠到他岳母導致不適，隨後這名男乘客向空服人員反應，但卻沒得到幫忙才會暴走。據悉，這名男子在被制伏的過程中疑似不小心被打斷肋骨，因此向警方請求醫療幫助，不過警方仍然從飛機舷梯將他帶走。

這名男乘客在事後還拍影片反擊表示肋骨被打斷，自己才是受害者，又指控是空少和空姐先動手，他才會反擊。不過布魯塞爾航空則表示，這起事件發生在本月11日從非洲迦納飛往比利時的航班上面，這名男乘客在冷靜後已道歉，機組人員也正和公司討論如何避免類似情形。

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