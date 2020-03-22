賺錢惡搞台灣防疫！黑心船長載31越南人偷渡　海巡員全身防護裝登船逮人

記者張君豪／台北報導

正當新冠肺炎（COVID-19）疫情全球疫情漫延，各國無不傾全力防堵，但就是有不守法國人，罔顧疫病傳播及國人健康，屏東居然有船東甘冒台灣防疫破防危機，營利涉嫌收款載運31名越南籍偷渡人士來台，真是相當誇張！

▲海巡署查獲黑心船東偷渡31名越南民眾，若這些越南人成功上岸將可能造成台灣防疫破口。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署查獲黑心船東偷渡31名越南民眾，若這些越南人成功上岸將可能造成台灣防疫破口。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署偵防分署連江查緝隊日前接獲情資，掌握偷渡集團近期擬載運越南籍人士偷渡來台，海巡署人員報請屏東地檢署指揮，並會同屏東、桃園、苗栗、雲林、臺南、北門、高雄查緝隊人員及海巡特勤隊、艦隊分署第八海巡隊、第五海巡隊、中部分署第三岸巡隊、南部分署第五岸巡隊、中市警局第四分局偵查隊、新竹縣警局竹東分局偵查隊、高雄市警局苓雅分局偵查隊、臺中港警刑事警察隊等單位組成專案小組偵辦。

▲海巡署查獲黑心船東偷渡31名越南民眾，若這些越南人成功上岸將可能造成台灣防疫破口。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署表示：該案今年3月21日，當天海巡署派遣艦隊分署隸屬澎湖海巡隊巡防艇，在屏東小琉球西南方10.6浬外海，查獲本國籍「全O號」漁船載運越南籍偷渡犯31名，海巡人員登船檢查，居然發現船艙暗板內藏有偷渡越南籍男子24名以及越南女子7人，及本國籍船長船員共2人，全案依違反「入出國及移民法」等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

海巡署連江查緝隊指出，新冠肺炎疫情日益嚴峻，專案小組為避免防疫破口，運用大數據分析技術，全面清查並掌握可能涉案船隻及車輛後，眼見時機成熟，遂調派100噸等3艘巡防艇於海上攔截圍捕，及時阻止台籍「全O號」漁船載運偷渡犯闖關入境。

由於新冠肺炎疫情延燒，查緝人員逮捕過程不敢大意，除全程配戴防護衣、口罩等全副防疫裝備外，並由茄萣衛生所及防疫局人員實施檢疫工作。連江查緝隊呼籲，為展現防疫決心，有效打擊不法偷渡集團，民眾若有發現不法，請即撥打海巡署「118」免付費報案電話提供線索。

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