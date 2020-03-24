海巡留置室鐵窗「開花」！　6越南偷渡客「縮骨功」鑽出逃逸

記者張君豪／台北報導

海巡署偵防分署22日查獲台籍船東涉嫌偷渡31名越南籍偷渡犯，結果23日晚間居然傳出關押在海巡署偵防分署台中中港留置所的這批越南籍偷渡客，居然有6人破壞留置所鐵窗逃逸，海巡人員原本24日上午要押解這批偷渡客前往地檢署接受檢察官複訊，但目前6名偷渡客下落不明。海巡人員私下透露，潛逃的越南籍偷渡客之前有兩次來台打工紀錄，目前正循線擴大追緝這些潛逃犯嫌的下落。

▲海巡署日前才漂亮逮捕31名偷渡越南民眾，23日晚間驚傳6人破壞鐵窗脫逃。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署日前才漂亮逮捕31名偷渡越南民眾，23日晚間驚傳6人破壞鐵窗脫逃。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署人員表示，這6名越男偷渡客趁夜破壞留置室鐵窗，加上他們身材較小、把鐵窗破壞後鑽出逃逸，目前海巡人員針對事發處周遭的車站、交通要道及外籍移工聚集場所展開清查、並擴大調閱路口監視器畫面分析比對，過濾他們可能在台聯繫對象，海巡署表示會盡速把偷渡犯嫌逮捕歸案。

▲海巡署日前才漂亮逮捕31名偷渡越南民眾，23日晚間驚傳6人破壞鐵窗脫逃。（圖／記者張君豪翻攝）

不過海巡署指出，這批脫逃之越南籍犯嫌已依相關規定完成疫調，並經量測體溫後未有發燒或咳嗽情形，海巡署藉此呼籲，請民眾勿過度恐慌，並避免與不明人士接觸，若發現可疑人員立即通報118或110報案專線，查緝人員將立即前往查證追緝。並追究相關人員疏失並寄予嚴懲。

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