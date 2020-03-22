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疑祭祖焚燒紙錢...美濃深夜恐怖烈焰吞整山！直升機急馳陸空搶救

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▲▼高雄美濃山區大火。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市美濃區福美路旁山區21日傍晚傳出雜草火警，火勢不斷蔓延往山上延燒。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達、徐愷昕／高雄報導

高雄市美濃區福美路旁山區21日傍晚發生山火火警，火勢不斷蔓延往山上延燒，消防局獲報後出動美濃、旗山、杉林、六龜4個分隊8車搶救，所幸經水線灌救，截至21時已無延燒民宅的疑慮，也無人員受傷，至於火警發生原因及經過，目前不排除與焚燒紙錢或放鞭炮有關，後續仍有待調查釐清。

消防局第6大隊副大隊長陳俊宏表示，初到現場時火勢猛烈，轄區美濃分隊見狀，立即請求支援並出水線控制火勢，速將靠近民宅的多處火點撲滅，但因現場山壁陡峭，仍有部分火點無法接近，預計22日向空勤總隊申請直升機支援！截至21日晚9時許，警義消人員仍部署於周邊民宅進行防護，目前確定暫無延燒之虞，也無人員受傷。

▲▼高雄美濃山區大火。（圖／記者洪正達攝）

▲副市長陳雄文正好有公務行程經過此區，速至現場勘查，並致贈茶水點心慰勞現場搶救人員。（圖／記者洪正達攝）

事發當下，高雄市副市長陳雄文正好有公務行程經過此區，遂連同美濃區鍾炳光區長、朱信強議員、鍾易仲議員、消防局黃江祥局長至現場勘查，並致贈茶水點心慰勞現場警義消搶救人員。

據了解，目前起火發生原因仍有待調查釐清，但因現正逢清明掃墓時期，不排除與焚燒紙錢或放鞭炮有關，對此，消防局也提醒民眾，大家掃墓時應遵守「人離火熄」的原則，隨身攜帶簡易滅火水源，避免危害公眾安全。

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▲▼高雄美濃山區大火。（圖／記者洪正達攝）

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