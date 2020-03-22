陸「海陽核電廠」2度運行故障　官方：無放射性後果屬「0級事件」　

記者曾俊豪／綜合報導

大陸海陽核電廠2號機組6日發生兩起運行事件，在反應堆冷卻劑泵變頻器控制單元控制器故障後，運行人員嘗試故障排除，過程中，又誤關非能動安全殼冷卻水儲存箱出口的氣動隔離閥電磁閥直流電源刀閘，導致斷電。兩起事件均被界定為運行事件，由於機組無放射性後果、無人員照射、無環境污染，據《國際核與輻射事件分級手冊》，兩起事件均被界定為0級事件。

海陽核電站位在山東省海陽市核電裝備產業園區，地處三面環海的岬角東端，佔地面積2 256畝。該站是由中國電力投資集團公司控股建設的核電項目。海陽核電站全是中國最大的核能發電項目，兩大機組分別在2018年9月21日、2019年1月9日商運，大大改善山東的供電情況。

《界面新聞》報導，2020年3月6日事發當天，海陽核電廠2號機組正處於滿功率運行。不過，

16時06分時，反應堆冷卻劑泵1A變頻器控制單元控制器故障，導致反應堆冷卻劑泵1A跳閘，反應堆冷卻劑環路l熱段流量低2停堆保護信號觸發，反應堆自動停堆，停堆系統響應正常。反應堆冷卻劑泵1A反轉正常，其餘三台主泵全速運行，操縱員執行響應規程，將機組穩定在正常運行壓力/溫度平台。

到了20時39分，機組處於熱備用模式，查明主泵1A跳閘原因後，運行值執行運行規程，準備將其它三台主泵停運後重新啓動所有主泵。在停運主泵前，需要根據規程「非硼化水源隔離檢查單」確保所有非硼化水源隔離。

現場運行人員隨後執行非硼化水源隔離工作，在對除鹽水氣動隔離閥電磁閥直流電源刀閘斷電時，誤將相鄰的非能動安全殼冷卻水儲存箱出口氣動隔離閥電磁閥直流電源刀閘斷電，導致非能動安全殼冷卻水儲存箱出口氣動隔離閥失去氣源，閥門開啓，非能動安全殼冷卻系統A流道投入，主控室出現非能動安全殼冷卻系統閥門控制狀態異常報警。

▲海陽核電廠兩起運行事件引發陸媒關注。（圖／翻攝今日頭條：界面新聞）

20時40分，主控室操縱員檢查並無非能動安全殼冷卻觸發信號出現，並與現場運行人員確認為誤斷電後，立即通知現場運行人員恢復送電，然後手動關閉誤開閥門。事件期間，雖非能動安全殼冷卻水儲存箱窄量程液位從95.4%降低至95.0%，流失水量約1.7m3，仍滿足技術規格書對水裝量的要求，安全殼溫度和壓力穩定。

20時53分，反應堆冷卻劑泵1A變頻器控制系統重新上電後，自檢正常，執行預充電操作正常，重新啓動反應堆冷卻劑泵1A，泵運行參數正常。

報導指出，據《核電廠營運單位報告制度》4.1.4「導致專設安全設施和反應堆保護系統自動或手動觸發的事件」，兩起事件均被界定為運行事件。由於機組過程中，無放射性後果、無人員照射、無環境污染，據《國際核與輻射事件分級手冊》，將兩起事件均被界定為0級事件。