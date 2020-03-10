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福島核災9年了！環團批安倍政府藉「奧運」淡化汙染慘況

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▲▼反核大遊行,311日本核災七週年,全國廢核行動平台今（11）日號召廢核大遊行,千人走上凱達格蘭大道。（圖／記者季相儒攝）

▲環團直指，安倍政府想藉由「奧運」口號淡化福島問題。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

2011年3月11日發生的東日本大震災以及後續的福島第一核電廠事故至今滿9年，環保團體今（10日）各在台北和高雄召開記者會表示，除造成廣大範圍輻射汙染，更對福島周遭人民生活造成衝擊，且日本政府甚至想在2022年將1百多萬噸輻射廢水排入太平洋，還想藉由「奧運」的口號，試圖淡化福島問題，籲台灣勿忘福島教訓。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，日本政府在核電政策受到極大挫折，但在一片爭取「復興、「奧運」的口號下，想淡化福島問題。根據福島縣調查，聖火傳遞的路線上及沿路的69處發現，有62%超過放射除汙基準每小時0.23微西弗，在7處地點還超出100萬貝克的高劑量土壤汙染，以上證據都戳破安倍政府宣稱已無汙染謊言。

請繼續往下閱讀...

▲▼環保團體舉行勿忘福島教訓，核災空汙不要來記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲環團體舉行勿忘福島教訓，核災空汙不要來記者會。（圖／記者許展溢攝）

台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅澄律師說，台灣既有核電廠發生過諸多問題，如核二廠有錨定螺栓斷裂、爐心側板裂開燃料夾彎曲等狀況，甚至曾因發電箱避雷器爆炸事件，長時間停機，重啟後又馬上出問題。和三除有活動斷層通過，曾因設備老舊多次起火。至於爭議40年，開始動工20年，宣布封存近6年的核四廠，則發生過颱風、操作疏失、設備反覆故障、尺寸不合脫落等因素多次泡水，不僅封存前，尚未通過安檢，且多年封存，續建需耗費漫長時間與昂貴費用，實應早日轉型。

環境法律人協會專員謝蓓宜指出，現階段無論是哪座核電廠都沒有明確討論與規劃，除役長達25年，呼籲台電、原能會、電廠所在地的執政政府，應該要立即啟動相關的討論，讓台灣社會能夠以健全的心態來面對核電廠除役。
媽媽監督核電廠聯盟秘書長楊順美表示，以能源市場來說，「核電已經沒有競爭力」，相較再生能源來說太貴太慢，應該運用短時間、低成本發展的作法，來因應全球氣候危機的問題。

▲▼311反核大遊行。（圖／記者周宸亘‎攝）

▲▼已連續舉辦9年的廢核遊行今年因疫情喊卡。（圖／記者周宸亘‎攝）

▲▼311反核大遊行。（圖／記者周宸亘‎攝）

台灣環保聯盟理事長劉志堅認為，蔡政府應要信守承諾，落實「非核家園」、及推動「能源轉型」，將監督此政見之落實，政府關於再生能源政策措施，可改進、提昇之點尚多，應加強推動具穩定性的、具在地特性的地熱發電、小水力發電，初期更應鼓勵、補助、輔導之，以較高躉購費率引導發展。

另外，地球公民基金會副執行長蔡中岳說，去年四月的廢核遊行發起共有36個團體、協力113個團體，以北高雙城同步遊行為號召，萬人上街表達與核電告別的決心。自2011年開始，連續在每年3、4月舉辦廢核大遊行，今年因疫情期間群聚活動風險高，為配合防疫工作，決議取消群眾集會，明年福島核災十週年再擴大舉辦。不過，雖遊行活動雖無法進行，但4月16至30日將在華山文創園區的影像穿廊，舉辦非核減煤概念展，以照片展覽及互動遊戲代替遊行。

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