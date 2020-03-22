影／台灣目前是「零星社區感染」！專家籲：這幾週最好全面戴口罩

記者林妤柔／採訪報導

新冠肺炎疫情（COVID-19）日益嚴峻，中央疫情流行指揮中心昨(22)新增18例，目前共累計153例，分別為120例境外移入及33例本土病例。中國醫藥大學附設醫院兒童感染科主任黃高彬直言，最近大量國人回來，最近可實施全面口罩政策，建議民眾在人口密集處，例如辦公室、捷運等地方配戴口罩，同時盡量避免採取面對面吃飯，降低感染風險。

▲專家呼籲最近最好開始戴口罩。（圖／記者李毓康攝）

請繼續往下閱讀...

目前，台灣仍有6例感染源不明的本土個案，引發不少民眾擔憂。黃高彬指出，以目前的6例來說，前面幾例潛伏期已過，無需擔心，「台灣目前是有零星的社區感染，但還沒到社區流行的程度。」他表示，最近2、3例還在追查中，如果有追到就好，沒追到則看陸續是否有病人出現。以台灣來說，要像義大利那樣一下子爆開來是不可能的事，畢竟台灣水準高，敏捷性也比歐美迅速。

黃高彬進一步解釋，像先前澳洲音樂家來台數日，卻沒有人確診，其實也是類似狀況。新冠病毒傳染力強、速度快，若來源不明應該會在社區間廣泛傳播，即使假設許多人是無症狀感染，發生流行時也應該會爆出不少重症，但目前卻沒有太大消息，代表目前措施仍可以有效緩解疫情。「澳洲音樂家曾在國家音樂廳跟一百多位民眾面對面，但仍未跑出第二例，雖不敢說絕對沒有傳染到民眾，但至少可確定沒有再出現病例。」

針對台灣境外移入近日爆增，黃高彬認為，最近可實施全面口罩政策，這幾週最好戴上口罩，在捷運、辦公室或是與人群接觸兩公尺以內的場所戴上口罩；空曠地方、距離不是很近的場所和風景區則不需要。另外，用餐時也該注意，建議最好避免面對面吃飯，朝向同一個方向吃、或餐廳排單排椅子，都能有效降低感染風險。