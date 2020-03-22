　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

幫麻吉女友擺攤！倉庫騙她按摩　人夫魔手竟伸褲縫內「晃動」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 倉庫,包裹,快遞,宅配,工廠 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人夫協助友人的女友擺攤，狼爪卻伸進對方褲縫中辯稱「兩情相悅」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

台北一名已婚的葉姓人夫受出國留學的友人請託，到通化夜市協助其女友瑞瑞（化名）一起擺攤，然而2017年8月24日晚間他見瑞瑞到倉庫內處理電腦資料，竟以幫忙按摩為由，吃花花豆腐，還以手指硬上，葉男卻聲稱「2人為兩情相悅」，日前法院審理結果出爐，葉男被依強制性交罪，判有期徒刑3年10個月。

判決指出，2017年8月24日晚上5時，瑞瑞正在準備擺攤事宜，而一小時後則走進倉庫用電腦輸入資料；此時葉男見倉庫只剩他與瑞瑞兩人，突然開口表示「幫你按摩」，手直接碰觸瑞瑞肩膀、大腿及小腿，見對方不備之際再強吻對方，同時間右手隔著褲子摸瑞瑞下體、左手伸進衣領內摸瑞瑞的胸部，然而這還沒完，明知瑞瑞已經推開，拿布偶擋在胸前，葉男卻仍意猶未盡，手直接伸進瑞瑞穿的短褲縫，指侵得逞。

瑞瑞因為哭泣不停，葉男才終於放手，她急忙逃離現場，並打電話向友人哭訴求助，才得以揭開葉男狼行。對此，葉男認為兩人交情匪淺，為兩情相悅的狀況，且瑞瑞當時並無雙腳合併或強烈拒絕，倉庫也非密閉空間，瑞瑞其實可以直接離開，否認性騷擾及強制性交犯行。

不過事後，葉男卻傳「對不起」、「我有點後悔」、「妳沒事吧」、「我滿後悔做的」、「真的」、「抱歉」、「妳還好嗎」等道歉訊息給瑞瑞，葉男妻子也傳了「對不起」、「真的對不起」給瑞瑞男友，試圖緩頰情況。

法官勘驗上述說詞及驗傷單，認為葉男說兩情相悅，卻傳訊息給瑞瑞表示抱歉，說法前後矛盾，決定不採信其說詞，認為葉男僅為一己私慾，不尊重同事之間的關係，侵害瑞瑞的身體及性自主權，犯後還狡辯，最終由台北地院依強制性交罪，判有期徒刑3年10個月，全案可上訴。


►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

懷疑腹中小孩是別人的！碎嘴男持菜刀嗆：砍手看你怎麼約炮…女友崩潰

Dcard狂砲打臉「台中白富美」！她PO照酸：香爐用OO以物易物…下場慘

配眼鏡譜出父女戀！39歲男吃13歲嫩妹交疊18次…害她懷孕又流產

ET快訊
超市全被搶購潮掃光！澳洲嬤無奈「盯空貨架」流淚...2.3萬
新加坡宣布「鎖國」！明起全面禁外國人入境　過境轉機也不行
女星曝「日本人1習慣」能抑制疫情　目睹過程傻了：不可思議
台灣目前是「零星社區感染」！專家：這幾週最好全面戴口罩
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

居家檢疫男深夜搭白牌車上酒店　打開包廂秒彈開：他沒戴口罩

酒店非常時期拼經濟...整排小姐..大露「海溝」！只有這個地方全包緊緊

BMW男醉駕載嫩妻+2幼子　自撞電桿車全毀...4人險進鐵棺材

約3國中妹摩鐵壞壞　裸照威脅...性愛足跡打卡滿點！色阿伯重判11年

幫麻吉女友擺攤！倉庫騙她按摩　人夫魔手竟伸褲縫內「晃動」

超狂賊沿街狂飆開車門擋警　贓車當保齡球...撞毀16汽機車3人傷

2女大生「誤信導航」...迷路受困無人山區　警民開小貨車護送下山

老婦洗腎導管鬆脫害命…家屬提「吃這個藥害的」申請救濟敗訴　

中市警衝2夜店臨檢...衛生、民政陪同　檢查有無居家檢疫違規者

懷疑腹中小孩是別人的！碎嘴男持菜刀嗆：砍手看你怎麼約炮…女友崩潰

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

「肺部纖維化」因細絲堆積在肺泡　導致心肺功能下降...專家：無法復原

產能爆增！衛生紙夠你擦3百年屁屁　廠商業者：優先滿足台灣消費者需求

戲精妹模仿美劇激動派演出！　媽上時事字幕...網讚：太有才

旅英媽媽憂歐洲疫情想返台！　Po文放棄「怕成為醫療負擔」

《青春2》劉雨昕《NO JOKE》帥氣奪A！　Lisa超喜歡：你就是我等待的人

居家檢疫男深夜搭白牌車上酒店　打開包廂秒彈開：他沒戴口罩

酒店非常時期拼經濟...整排小姐..大露「海溝」！只有這個地方全包緊緊

BMW男醉駕載嫩妻+2幼子　自撞電桿車全毀...4人險進鐵棺材

約3國中妹摩鐵壞壞　裸照威脅...性愛足跡打卡滿點！色阿伯重判11年

幫麻吉女友擺攤！倉庫騙她按摩　人夫魔手竟伸褲縫內「晃動」

超狂賊沿街狂飆開車門擋警　贓車當保齡球...撞毀16汽機車3人傷

2女大生「誤信導航」...迷路受困無人山區　警民開小貨車護送下山

老婦洗腎導管鬆脫害命…家屬提「吃這個藥害的」申請救濟敗訴　

中市警衝2夜店臨檢...衛生、民政陪同　檢查有無居家檢疫違規者

懷疑腹中小孩是別人的！碎嘴男持菜刀嗆：砍手看你怎麼約炮…女友崩潰

吃台灣醫療豆腐？義大利YouTuber嗨喊「趕在關門前飛來！」　網：再不鎖國啊

新北9640人居家檢疫…防疫旅館需求暴增　侯友宜：房間量已超過2千間

居家檢疫男深夜搭白牌車上酒店　打開包廂秒彈開：他沒戴口罩

高雄逾3000人居家檢疫！2個月裁罰數曝光...這款行為最多人挨罰

網傳送日本1000萬片口罩　外交部澄清「非防疫用途」：是防花粉症口罩

《屍戰朝鮮》驚世預言新冠肺炎！連南韓「疫情重症區」都重疊

絕版200台！賓士「性能6人座MPV」R63 AMG稀有拍賣只要114萬

前任出軌15次！　蘿莉塔不忍了「當面對質小三」反被嗆：超沒品

法國確診破1.2萬「禁止外出」　派直升機、無人機巡邏街道

不斷更新／新加坡鎖國！無限期暫停旅客「入境+過境」　大馬首名醫師病逝

Albee被潑水「渾圓亮點現形」　走光黑Bra…網暴動：太透了

社會熱門新聞

經過丈夫同意…苗條輕熟女犧牲下體接客300多人

還原國中生刺殺案　父母靈堂下跪

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

超正鐘點情人伴遊一日4萬8　任你玩弄還帶毒品餵你吃

屏東小兄弟溺斃屍僵　媽媽當場痛哭

藏身新北套房　出招攬客：會飛的感覺

單親生遭班導辱：是不是沒人教　怒捶玻璃險斷命

癡情女兒遭開3槍刑殺　悲慟父夜苗栗灑冥紙！

小巴士轉彎疑未注意路口

即／土城轎車「連撞11車」肇逃　路人遭撞

胖男吃壯陽藥對決外送茶　40分鐘劇烈撞擊竟暴斃

警酒店查「隔離偷跑」　這一幕驚呆了！

國中兒被同學丟美工刀刺死　父PO文討公道

老婦失蹤…開漳聖王3聖筊「人平安在村內」

更多熱門

相關新聞

約女同事聊天變車震！誤上人妻慘賠10萬

約女同事聊天變車震！誤上人妻慘賠10萬

黃姓女子日前撥電話向林姓男同事哭訴「婚姻出問題」，林男事後展現關心簡單詢問，「事情解決了？」，黃女表示已解決，林男誤以為她離婚成功，遂開始不避嫌地與黃女曖昧，2人甚至還在車內發生關係，怎料黃女其實尚未離婚，事件曝光後黃夫怒向林男提告。法院審結判林男須賠償黃夫10萬元精神撫慰金。

老婆：帶了鮭魚壽司給你　人夫揭殘忍真相

老婆：帶了鮭魚壽司給你　人夫揭殘忍真相

豪氣一坐「綿密物扁了」　他怒叩妻秒神展開

豪氣一坐「綿密物扁了」　他怒叩妻秒神展開

夜市玩射飛鏢！正妹學一招秒變神射手

夜市玩射飛鏢！正妹學一招秒變神射手

帶小三爽遊泰國 　正宮見「15年好同事」崩潰

帶小三爽遊泰國 　正宮見「15年好同事」崩潰

關鍵字：

人夫女同事指侵兩情相悅夜市倉庫

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

又一縣市破蛋！　全台153例分布曝光：雙北各40最多

醫爆：張上淳兒出國滑雪

新型冠狀病毒是人為製造？美研究出爐

經過丈夫同意…苗條輕熟女犧牲下體接客300多人

韓「N號房」未成年女學生遭性虐！女星氣憤連署

陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

大醫王發明防護箱！美國醫界也求援

爺抱金孫餵狗　突遭狂咬噴血慘死

「奎寧+日舒」5天100%清除病毒

還原國中生刺殺案　父母靈堂下跪

歐陽靖曝「日本人1習慣」抑制疫情

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

偷聽民眾真實評價　謝忻哭了！

出院31天後　26歲妹再呈陽性！

佐藤健打電話來了！台灣粉絲尖叫對話內容曝光

更多

最夯影音

更多
時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》
當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面