幫麻吉女友擺攤！倉庫騙她按摩　人夫魔手竟伸褲縫內「晃動」

▲人夫協助友人的女友擺攤，狼爪卻伸進對方褲縫中辯稱「兩情相悅」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

台北一名已婚的葉姓人夫受出國留學的友人請託，到通化夜市協助其女友瑞瑞（化名）一起擺攤，然而2017年8月24日晚間他見瑞瑞到倉庫內處理電腦資料，竟以幫忙按摩為由，吃花花豆腐，還以手指硬上，葉男卻聲稱「2人為兩情相悅」，日前法院審理結果出爐，葉男被依強制性交罪，判有期徒刑3年10個月。

判決指出，2017年8月24日晚上5時，瑞瑞正在準備擺攤事宜，而一小時後則走進倉庫用電腦輸入資料；此時葉男見倉庫只剩他與瑞瑞兩人，突然開口表示「幫你按摩」，手直接碰觸瑞瑞肩膀、大腿及小腿，見對方不備之際再強吻對方，同時間右手隔著褲子摸瑞瑞下體、左手伸進衣領內摸瑞瑞的胸部，然而這還沒完，明知瑞瑞已經推開，拿布偶擋在胸前，葉男卻仍意猶未盡，手直接伸進瑞瑞穿的短褲縫，指侵得逞。

瑞瑞因為哭泣不停，葉男才終於放手，她急忙逃離現場，並打電話向友人哭訴求助，才得以揭開葉男狼行。對此，葉男認為兩人交情匪淺，為兩情相悅的狀況，且瑞瑞當時並無雙腳合併或強烈拒絕，倉庫也非密閉空間，瑞瑞其實可以直接離開，否認性騷擾及強制性交犯行。

不過事後，葉男卻傳「對不起」、「我有點後悔」、「妳沒事吧」、「我滿後悔做的」、「真的」、「抱歉」、「妳還好嗎」等道歉訊息給瑞瑞，葉男妻子也傳了「對不起」、「真的對不起」給瑞瑞男友，試圖緩頰情況。

法官勘驗上述說詞及驗傷單，認為葉男說兩情相悅，卻傳訊息給瑞瑞表示抱歉，說法前後矛盾，決定不採信其說詞，認為葉男僅為一己私慾，不尊重同事之間的關係，侵害瑞瑞的身體及性自主權，犯後還狡辯，最終由台北地院依強制性交罪，判有期徒刑3年10個月，全案可上訴。



►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

懷疑腹中小孩是別人的！碎嘴男持菜刀嗆：砍手看你怎麼約炮…女友崩潰



Dcard狂砲打臉「台中白富美」！她PO照酸：香爐用OO以物易物…下場慘



配眼鏡譜出父女戀！39歲男吃13歲嫩妹交疊18次…害她懷孕又流產

