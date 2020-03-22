懷疑腹中小孩是別人的！碎嘴男持菜刀嗆：砍手看你怎麼約炮…女友崩潰

▲男子懷疑女友的小孩不是他的，拿菜刀作勢要砍人還嗆「砍掉看你怎麼約炮」，下場曝光。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名張姓男子與女友花花（化名）同居，2017年5月5日時因為覺得花花與別人有染，和花花產生口角衝突，勒緊對方脖子，不料同月22日，再次因相同問題，懷疑肚子裡的寶寶不是他的，一氣之下直接將花花拖到廚房，拿菜刀狠嗆：「把你手砍掉，看你怎麼約炮」，張男母親趕緊出面阻止，才沒有發生憾事。



判決指出，2017年5月5日張男與花花發生爭執時，就因為「懷疑花花的交友狀況」，動手掐住花花脖子，還試圖不讓花花離開現場，用力抓住花花的手，事後花花去驗傷，右頸、左手腕均有傷勢；同月22日，花花當時與張男母親待在家中休息，張男一到家就走過去質問花花「是不是用手機約炮」，然而花花回答「沒有」後，張男便發瘋似的怒砸花花手機，再將身懷六甲的花花一路拖行到廚房，拿起菜刀恐嚇「我要你跟我一起死」、「我把你手砍掉，看你怎樣去約炮」，當時張男母親目睹一切，邊哭邊求兒子停手，張男才肯放手。



花花哭著說，自己沒有做的事情（約炮）卻一直遭張男拿出來碎嘴，甚至辱罵恐嚇，讓她備感壓力，時刻感覺緊張害怕，「連憂鬱症都不敢治療」，當時被拖進廚房時，整個人是雙膝著地的狀態，所幸張男母親有出面阻止，她才沒有受到更大傷害。

然而面對花花指控，張男則一概否認有任何傷害行為，只說5月5日當天是看到花花要跑出去，才拉她手腕，並沒有掐脖子一事，而22日那天則說「因為不想在母親面前吵架」，才拉花花到廚房後面理論。對此，法官勘驗上述說詞、驗傷證明，以及花花與張男母親、張男姊姊的對話記錄確認張男犯行，最終依傷害罪，判張男4個月，得易科罰金12萬元。

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