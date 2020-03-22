　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

懷疑腹中小孩是別人的！碎嘴男持菜刀嗆：砍手看你怎麼約炮…女友崩潰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲菜刀,砍人,恐嚇。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子懷疑女友的小孩不是他的，拿菜刀作勢要砍人還嗆「砍掉看你怎麼約炮」，下場曝光。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名張姓男子與女友花花（化名）同居，2017年5月5日時因為覺得花花與別人有染，和花花產生口角衝突，勒緊對方脖子，不料同月22日，再次因相同問題，懷疑肚子裡的寶寶不是他的，一氣之下直接將花花拖到廚房，拿菜刀狠嗆：「把你手砍掉，看你怎麼約炮」，張男母親趕緊出面阻止，才沒有發生憾事。

判決指出，2017年5月5日張男與花花發生爭執時，就因為「懷疑花花的交友狀況」，動手掐住花花脖子，還試圖不讓花花離開現場，用力抓住花花的手，事後花花去驗傷，右頸、左手腕均有傷勢；同月22日，花花當時與張男母親待在家中休息，張男一到家就走過去質問花花「是不是用手機約炮」，然而花花回答「沒有」後，張男便發瘋似的怒砸花花手機，再將身懷六甲的花花一路拖行到廚房，拿起菜刀恐嚇「我要你跟我一起死」、「我把你手砍掉，看你怎樣去約炮」，當時張男母親目睹一切，邊哭邊求兒子停手，張男才肯放手。

花花哭著說，自己沒有做的事情（約炮）卻一直遭張男拿出來碎嘴，甚至辱罵恐嚇，讓她備感壓力，時刻感覺緊張害怕，「連憂鬱症都不敢治療」，當時被拖進廚房時，整個人是雙膝著地的狀態，所幸張男母親有出面阻止，她才沒有受到更大傷害。

然而面對花花指控，張男則一概否認有任何傷害行為，只說5月5日當天是看到花花要跑出去，才拉她手腕，並沒有掐脖子一事，而22日那天則說「因為不想在母親面前吵架」，才拉花花到廚房後面理論。對此，法官勘驗上述說詞、驗傷證明，以及花花與張男母親、張男姊姊的對話記錄確認張男犯行，最終依傷害罪，判張男4個月，得易科罰金12萬元。

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

7歲兒撿球被撞倒！高中生拒道歉「我也很痛」　高雄人父下秒怒甩一巴掌

Dcard狂砲打臉「台中白富美」！她PO照酸：香爐用OO以物易物…下場慘

配眼鏡譜出父女戀！39歲男吃13歲嫩妹交疊18次…害她懷孕又流產

ET快訊
花35元買零食中千萬！11、12月發票還有5張沒領　快來看是
萬人瞬間歸國　醫曝「隱性被傳染高危險族群」：可能造成更多人社
重擊防疫士氣！張上淳兒出國滑雪「發FB炫一波」　醫怒爆料：檢
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

超狂賊沿街狂飆開車門擋警　贓車當保齡球...撞毀16汽機車3人傷

2女大生「誤信導航」...迷路受困無人山區　警民開小貨車護送下山

老婦洗腎導管鬆脫害命…家屬提「吃這個藥害的」申請救濟敗訴　

酒店非常時期拼經濟...整排小姐..大露「海溝」！只有這個地方全包緊緊

中市警衝2夜店臨檢...衛生、民政陪同　檢查有無居家檢疫違規者

懷疑腹中小孩是別人的！碎嘴男持菜刀嗆：砍手看你怎麼約炮…女友崩潰

「臭青母」闖校園爬...與電纜交纏　消防員捕蛇兼辦生態教學

疫情升溫也要嗨一波　夜店妹：相信防疫！夜生活不停擺

疑祭祖焚燒紙錢...美濃深夜恐怖烈焰吞整山！直升機急馳陸空搶救

不畏新冠肺炎週末夜上酒吧　民眾：相信台灣防疫能力

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

「肺部纖維化」因細絲堆積在肺泡　導致心肺功能下降...專家：無法復原

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

產能爆增！衛生紙夠你擦3百年屁屁　廠商業者：優先滿足台灣消費者需求

戲精妹模仿美劇激動派演出！　媽上時事字幕...網讚：太有才

旅英媽媽憂歐洲疫情想返台！　Po文放棄「怕成為醫療負擔」

《青春2》劉雨昕《NO JOKE》帥氣奪A！　Lisa超喜歡：你就是我等待的人

超狂賊沿街狂飆開車門擋警　贓車當保齡球...撞毀16汽機車3人傷

2女大生「誤信導航」...迷路受困無人山區　警民開小貨車護送下山

老婦洗腎導管鬆脫害命…家屬提「吃這個藥害的」申請救濟敗訴　

酒店非常時期拼經濟...整排小姐..大露「海溝」！只有這個地方全包緊緊

中市警衝2夜店臨檢...衛生、民政陪同　檢查有無居家檢疫違規者

懷疑腹中小孩是別人的！碎嘴男持菜刀嗆：砍手看你怎麼約炮…女友崩潰

「臭青母」闖校園爬...與電纜交纏　消防員捕蛇兼辦生態教學

疫情升溫也要嗨一波　夜店妹：相信防疫！夜生活不停擺

疑祭祖焚燒紙錢...美濃深夜恐怖烈焰吞整山！直升機急馳陸空搶救

不畏新冠肺炎週末夜上酒吧　民眾：相信台灣防疫能力

人行：金融系統1137人染新冠肺炎　42人去世

超狂賊沿街狂飆開車門擋警　贓車當保齡球...撞毀16汽機車3人傷

關指部6軍官「半夜溜進林森北路」叫小姐　國防部重懲調職列入汰除

台灣對假訊息攻擊「免疫」3主因　蔡英文前發言人投書外媒

失婚男車內尋短起火　歸仁警及時拉出搶救送醫

不斷更新／新加坡無限期暫停短期旅客「入境+過境」　澳洲再加碼百億援助金

本土美妝品牌搶攻北投家樂福　250坪商場預計5月中開幕

日職／王柏融首度對決松坂大輔　先發第5棒指定打擊

人體「對側控制」原因成謎　左撇子右腦強...所以聰明、有創意？

資源短缺！歐洲醫護人員穿「垃圾袋」當防護衣　死者還沒空間安放

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

社會熱門新聞

經過丈夫同意…苗條輕熟女犧牲下體接客300多人

還原國中生刺殺案　父母靈堂下跪

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

超正鐘點情人伴遊一日4萬8　任你玩弄還帶毒品餵你吃

屏東小兄弟溺斃屍僵　媽媽當場痛哭

單親生遭班導辱：是不是沒人教　怒捶玻璃險斷命

癡情女兒遭開3槍刑殺　悲慟父夜苗栗灑冥紙！

即／土城轎車「連撞11車」肇逃　路人遭撞

藏身新北套房　出招攬客：會飛的感覺

小巴士轉彎疑未注意路口

胖男吃壯陽藥對決外送茶　40分鐘劇烈撞擊竟暴斃

國中兒被同學丟美工刀刺死　父PO文討公道

不畏肺炎上酒吧　民眾：相信台灣

南投國中生遭收容父母鞠躬道歉

更多熱門

相關新聞

年輕爸媽好處多！把握「6大優勢」早早生

年輕爸媽好處多！把握「6大優勢」早早生

生理上來說，20幾歲是女性生育的黃金時期，但是在任何年齡生小孩，都會有它的優點和缺點。這篇文章要探討的，就是選擇早生的年輕爸媽可能會得到的好處，尤其是20幾歲就當爸媽的人，有這6項好處。

22歲女傳訊60歲阿公：想懷你孩子！正宮提告

22歲女傳訊60歲阿公：想懷你孩子！正宮提告

被趕出來待產　傻媽回去又被打

被趕出來待產　傻媽回去又被打

師鐸獎校長疑約砲被拒　4度抹腥味液體騷擾她

師鐸獎校長疑約砲被拒　4度抹腥味液體騷擾她

分手半年！前女友「懷孕2個月」強迫認親

分手半年！前女友「懷孕2個月」強迫認親

關鍵字：

約炮懷孕菜刀

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

又一縣市破蛋！　全台153例分布曝光：雙北各40最多

新型冠狀病毒是人為製造？美研究出爐

經過丈夫同意…苗條輕熟女犧牲下體接客300多人

陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

韓「N號房」未成年女學生遭性虐！女星氣憤連署

大醫王發明防護箱！美國醫界也求援

「奎寧+日舒」5天100%清除病毒

爺抱金孫餵狗　突遭狂咬噴血慘死

還原國中生刺殺案　父母靈堂下跪

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

出院31天後　26歲妹再呈陽性！

歐陽靖曝「日本人1習慣」抑制疫情

偷聽民眾真實評價　謝忻哭了！

佐藤健打電話來了！台灣粉絲尖叫對話內容曝光

醫爆：張上淳兒出國滑雪

更多

最夯影音

更多
時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》
當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

「肺部纖維化」因細絲堆積在肺泡　導致心肺功能下降...專家：無法復原

「肺部纖維化」因細絲堆積在肺泡　導致心肺功能下降...專家：無法復原

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面