以為同事離婚…約她午休聊天變車震！男誤上人妻慘賠10萬

▲人妻黃姓女子日前向林姓男同事稱婚姻「已解決了」，林男誤以為她離婚便與她發展曖昧情。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台南報導

黃姓女子日前撥電話向林姓男同事哭訴「婚姻出問題」，林男事後展現關心簡單詢問，「事情解決了？」，黃女表示已解決，林男誤以為她離婚成功，遂開始不避嫌地與黃女曖昧，2人甚至還在車內發生關係，怎料黃女其實尚未離婚，事件曝光後黃夫怒向林男提告。法院審結判林男須賠償黃夫10萬元精神撫慰金。全案仍可上訴。

林男2018年10月與女友開心出遊日月潭時，接到黃女來電泣訴，「我跟其他異性曖昧的事情被老公發現了，現在我老公準備跟我離婚」等話，事隔約半年，林男與黃女因工作關係常有接觸，林男出於關心便問黃女，「你跟老公的事情解決了嗎？」黃女回應表示，「已解決了」，林男當下以為黃女已離婚，開始不避諱地與她發展曖昧情。

2019年7月間某日，林男與黃女相約午休時間至車上聊天，聊著了著2人突天雷勾動地火，直接在車內發生關係，過沒幾日，林男就接到黃夫來電。黃夫痛罵林男侵害他配偶權，破壞他幸福美滿的婚姻生活，同時也對林男提出求償告訴。

台南簡易庭審理時認為，雖林男稱與黃女僅是朋友，但2人在車內擁抱、親吻、發生關係等行為，已非一般朋友間的交往，可見2人確實有背著黃夫偷吃。法官審結判林男須賠償黃夫10萬元精神撫慰金，案經上訴，台南地院16日駁回林男上訴，維持原判。全案仍可上訴。

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