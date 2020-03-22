黑衣人丟燃燒彈！　港警施放催淚彈拘捕多人「含元朗議會主席」

▲香港防爆警出動帶走多人。（圖／翻攝自RTHK，下同）

文／中央社台北21日電

香港反送中「721元朗襲擊」事件今天滿8個月，示威者晚間聚集元朗一帶，有人以雜物設置路障，並投擲燃燒彈。香港警方在近9時施放催淚彈，將多人制伏在地，元朗區議會主席也遭拘捕。

綜合香港電台、明報新聞網、立場新聞等港媒報導 ，先前有人在網路上號召，今天傍晚6時到元朗站「自 備藤條及木棍」、「清除黃屍曱甴（蟑螂）」。 截至今天下午，港鐵元朗站地面公車站的牆身，被貼上反對民主派議員，以及「支持23條立法」的海報， 旁邊有警員戒備，並未清理牆上文宣，也未見有人聚集 。

直到晚間7時許，約8至10人在元朗站附近連儂牆撕去支持23條立法的文宣。警方剛開始並未介入，直到7 時15分，防暴警察敲打盾牌上前，驅趕撕文宣的民眾， 但並未使用武力或截查任何人。 隨後，元朗又新街有大批民眾聚集，人群在8時許前往鳳翔路一帶，也有一批人走到合益路。

約8時40分 ，一批黑衣人在合益路以雜物設路障，有人投擲燃燒彈 ，聚集者迅速散去。接著大批防暴警察趕到，清理路障 。 晚上約8時50分，警方在元朗港鐵站附近的連儂牆 拘捕元朗區議會主席黃偉賢。大批速龍小隊成員在又新街衝出，把多人制服在地。

警方之後在合益路施放多枚催淚彈，人群隨即轉入宏發徑，約30名速龍小隊警員在該處制服多人，有人在地上被拖行，警員並用盾牌推擠記者，並向記者施放胡椒噴霧；10多名在場民眾被截查。 事實上，自下午5時開始，便有配備胡椒噴劑的鐵路特勤隊警員、港鐵附例特勤隊等人員在元朗站各處戒 備。

防暴警察也加強元朗站附近一帶部署，更有警員配備AR15半自動步槍。 元朗站下午起關閉A、B、J、K及H出入口，但列車維持服務。 香港去年爆發反送中抗爭，7月21日，大批白衣人 與黑衣示威者爆發衝突。期間，白衣人曾追至元朗站內 毆打示威者，且有無辜民眾遭攻擊。有人曾報警求助， 但指警方遲遲不派人處理，泛民主派方面其後譴責「警 黑勾結」。（編輯：繆宗翰）