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新型冠狀病毒源頭出爐！美最新研究：來自自然界

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美國最新研究指出，武漢肺炎病毒並非人為製造，而是自然演化而來。（翻攝自cdc.gov）

圖文／鏡週刊

「武漢肺炎」（亦稱新冠肺炎，COVID-19）疫情全球延燒，病毒起源說法不一，近日有美國研究所在聯合多國共同進行研究後，發表於《自然醫學》期刊，指出經分析武漢肺炎病毒株的基因序後，斷定此病毒並非人為製造，並提出2種自然演化的假說。

「武漢肺炎」（亦稱新冠肺炎，COVID-19）疫情全球延燒，病毒起源說法不一，中美雙方互相指責對方將病毒帶至他國，不過，根據美國斯克里普斯研究所（Scripps Research Institute） 和全球其他機構的共同研究，推翻人為製造的陰謀論說法，該論文發表於《自然醫學》期刊（《Nature Medicine》）。

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該研究指出，此次病毒是世上已知第7種會影響人類的冠狀病毒，實驗室分析疫情爆發以來的病毒株基因序，並針對基因序提出顯著特徵，接著討論試圖找出起源，「我們的分析清楚地顯現，此次的病毒並非實驗室產物，或者人為操縱的病毒」。

該實驗室也提出2種可以合理解釋新冠病毒起源的假說，其一是新冠病毒在動物宿主身上經過天擇演化而來，之後傳染給人類，其二則是動物身上有另外一種非致病性的病毒，在傳染給人類以後，演變為今日的新冠病毒。

研究結論表示，在這次新冠肺炎引起的全球災難中，有理由去找出這次大流行病的起源，透過詳細了解原本寄宿在動物身上的病毒，是如何跨越物種界線、進而對人類造成如此大的影響，將有助於預防未來可能出現的人畜共通疾病。

而目前雖然有證據顯示，該病毒並非人為可操控而產生，但是也沒有辦法證明或反駁實驗室提出的2種起源假說，該研究結果認為，如果能從動物身上找到相關病毒基因序，才能準確地找到此次新冠病毒的起源。


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