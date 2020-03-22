大陸新冠疫苗人體試驗！　志願者：打完後發燒「屁股肌肉酸」

▲大陸新冠疫苗進入人體試驗。（圖／翻攝自新京報，下同）



記者劉亭／綜合報導

大陸新冠疫苗進入人體試驗階段，一名試驗者透露，注射完隔天開始出現症狀，屁股肌肉痠痛、頭暈、精神不濟，除此之外，還持續發燒，但目前已經恢復正常。

根據「新京報」報導，由陳薇院士領銜的軍事科學院軍事醫學研究院科研團隊研製的重組新冠疫苗，正在湖北武漢進行Ⅰ期臨床試驗。志願者已陸續進行疫苗接種。

漁具店店員陳凱於19日中午11時45分注射了疫苗，為編號011志願者，之後住進隔離酒店。打完隔天早上開始，屁股兩邊肌肉開始痠痛，一開始他以為是床太硬睡不習慣，但看了體溫37度多，才想到應該是身體開始有反應了。

吃了早餐之後，陳凱開始有頭暈反應，加上屁股肌肉酸坐不住，就不停在房間來回走動。慢慢的，腰部兩邊背肌也有一些酸痛感，體溫也一直在37℃左右，精神感覺不太好，就又躺床上睡覺了。

到了中午起來吃飯時，陳凱體溫超過37.2度，下午也一直在37度左右徘徊，直到吃晚飯時，身體狀況才慢慢好轉，到晚上11點睡覺的時候體溫已經恢復正常。同天打疫苗的其他試驗者，也差不多都是一樣的狀況。

陳凱參加的是低劑量試驗組，另外還有中劑量和高劑量組。注射疫苗之後需要隔離14天，之後半年抽7次血檢測觀察抗體。如果志願者大多正常產生抗體，就代表疫苗是可靠有效的。