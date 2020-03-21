高雄愛河形象短片多了一條「空鐵愛河線」觀光局：模擬圖留無限想像



▲「愛河行旅」形象短片，多了一條空鐵愛河線。（圖／翻攝高雄旅遊網）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市政府觀光局才剛日釋出「愛河行旅」形象短片，細數愛河一年來蛻變後的美好，但卻被市議員簡煥宗發現，影片中出現一條不存在的建設「空鐵愛河線」，質疑此舉是否有經過可行性評估？難道觀光局身兼捷運局？對此，觀光局解釋，影片後段呈現的是「模擬圖」，單純是希望大家對愛河後續發展，能有無限的想像。

匯集高雄市政府觀光局一年來在愛河畔的軟硬體建設，「愛河行旅」形象影片19日在高雄旅遊網臉書首播，影片由觀光局同仁入鏡演出，透過浪漫的愛情故事展現愛河蛻變後的美好。

▲「愛河行旅」形象短片。（圖／翻攝高雄旅遊網）

但影片中約1分37秒開始，在愛河模擬圖中卻畫出一條「空鐵愛河線」，民進黨市議員簡煥宗質疑這條空鐵愛河線並未存在於高雄長期路網，更非觀光局過去一年的建設：「試問觀光局是否身兼捷運局，觀光局此舉是否有經過可行性評估？或是提出相關計畫？到底河東路什麼時候出現了空鐵愛河線？面對市民對於市政的疑問，觀光局應該要說明清楚。」

文末，簡煥宗表示觀光局的影片寫著「見證我們的改變，並且開始迎接，那些即將發生的美好未來」，如今卻多出一條不存在的空鐵愛河線，「恐怕韓市長任內的愛河『改變』，只會讓人『移情別戀』」。

而觀光局則回應，這支影片主要是集結愛河一年多來的改變，呼籲大家多來高雄走走，看看改變中的高雄。影片後面加上愛河模擬，純粹是希望大家保留對愛河後續發展無限的想像。空中俯瞰設施種類多元，有景觀功能也有運輸功能，影片從未提及是屬於捷運系統的「空鐵」，觀光局自有分工權責和專業判斷，不致於踰矩。