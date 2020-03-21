321國際森林日　雲林植樹活動「大樹聚」贈苗植栽

▲雲林虎尾21日舉辦「2020森活大樹聚-虎尾植樹同遊趣」活動，雲林縣長張麗善與南投林區管理處副處長張獻仁及虎尾鎮長丁學忠等人共同種下樹苗，並鼓勵民眾多植樹。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

3月植樹月民眾對綠環保意識提升，21日於雲林虎尾鎮舉辦的「2020森活大樹聚-虎尾植樹同遊趣」活動，雲林縣長張麗善與南投林區管理處副處長張獻仁及虎尾鎮長丁學忠等人共同種下樹苗，並鼓勵民眾多植樹，提升空氣品質，增加生態多樣性。

21日植樹活動，雲林縣各級地方民代皆到場，與大小朋友共同種植樹木，為護樹愛地球盡一份心力。另南投林管處還準備包括羅漢松、台灣櫸木及適合居家環境綠美化的七里香、厚葉石斑木等1200株台灣原生種樹苗，供現場民眾領取，盼藉由大家的種植，優化生態、美化景觀。

雲林縣長張麗善表示，3至4月正值萬物成長季節，十分適合種植樹木，今天3月21日是國際森林日，利用這項活動呼籲大家要多種樹，不但可改善生態環境，還可以淨化空氣，讓大家呼吸一口優質的空氣，此外，茁壯的大樹也有助美化景觀、涵養水源、降低溫室效應等。

南投林區管理處副處長張獻仁指出，3月是植樹月，種樹不僅是一種長遠的投資，更可說是長久的福報，所謂「前人種樹、後人乘涼」，多種樹還可以減碳，減緩地球溫室效應，林管處在現場約0.26公頃的場地，規劃蘭嶼羅漢松、土肉桂、珊瑚樹、臺灣樹蘭及黃梔花等五種原生樹種共139株，期望將來成為後代子孫的資產。

▲雲林虎尾21日舉辦「2020森活大樹聚-虎尾植樹同遊趣」活動，林管處在現場約0.26公頃的場地，規劃蘭嶼羅漢松、土肉桂、珊瑚樹、臺灣樹蘭及黃梔花等五種原生樹種共139株。（圖／記者蔡佩旻攝）



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