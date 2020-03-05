半小時換完！林務局再加碼1400株　山櫻花、桂花、茶花…憑發票免費換



▲林務局4日舉行憑發票換苗木活動，短短半小時全數換完。（圖／林務局新竹區林管處提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

林務局新竹林區管理處為響應植樹月，於2020年3月份陸續舉行苗木贈送活動，只要憑2020年1-3月份統一發票，每2張就可免費兌換1株杜鵑、桂花、茶花、含笑、重瓣梔子花及山櫻花等苗木， 4日於中正路的新竹區林管處贈苗活動，短短半小時就全數發送完畢，林務局特別再加碼1400株，有興趣的民眾千萬不要錯過。

▲受到廣大回響，林務局將再加碼1400顆苗木。



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林務局新竹林區管理處副處長陳啓榮指出，植樹月標語「森活大樹聚」意涵，是指人們融入及生活在都市林的周遭，除了需與樹建立緊密的關係外，也要將保護樹木的概念融入生活中，而透過保護樹木普查所建置的數據資料，提供我們對都市環境中生長的樹木後續保全及健康評估的基準。

3月4日在新竹林管區管理處大門口進行贈苗木活動，受到民眾熱情支持，許多民眾甚至早上5、6點就來排隊，9時開始的活動，短短不到30分鐘就全部兌換完畢。

為感謝民眾熱情支持，林務局也再加碼1400株苗木(茶花400、桂花400、山櫻花200、杜鵑200、含笑200)，於3月8日下午2時在新竹大遠百1樓廣場贈送，憑2020年2、3月紙本統一發票3張或電子發票2張即可兌換樹苗一份，有興趣的民眾千萬要把握機會。

▲民眾兌換苗木。

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