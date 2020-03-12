台中市警局慶312植樹節　植60棵台灣肖楠象徵「一年樹栽、百年樹警」

▲警察局長楊源明帶領義警及志工大隊長、警政署駐區督察、警察局各單位主管及員警，種下60株台灣特有種「台灣肖楠」。（圖／警方提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市政府警察局甫落成啟用，特別於12日植樹節舉辦「2020中警植樹-百年永續發展」活動，由局長楊源明帶領義警及志工大隊長、警政署駐區督察、警察局各單位主管及員警，戴上手套、拿起鏟子，種下60株台灣特有種「台灣肖楠」，除為新落成的警局增添綠意，也彰顯「一年樹栽、百年樹警」的深遠意義。

台中市政府警察局新建大樓座落於潭子區豐興路1段500號，東有大坑風景區青山依靠，北鄰潭子區聯合辦公大樓，南與慈濟台中醫院並列，基地面積6029坪，綠覆蓋約2524坪，主體建築完成後僅進行初步綠化工作。

12日適逢植樹節，為貫徹政府環境綠化政策，楊源明特邀請台中警察之友總會理事長、義警大隊、義交大隊、民防大隊、志工大隊等四大民力之大隊長與警察局各單位主管及同仁等60餘人，攜手綠化新建辦公廳舍周邊綠地，配合周邊景象，營造溫馨及綠意盎然的滴探民眾洽公環境。

▲楊源明（右4）特邀請台中警察之友總會理事長、義警大隊、義交大隊、民防大隊、志工大隊等四大民力之大隊長與警察局各單位主管及同仁等60餘人，攜手綠化新建辦公廳舍周邊綠地。

植樹活動中，警察局特別栽植台灣特有種「台灣肖楠」，樹高可達50公尺，樹冠呈圓錐狀，樹幹通直雄偉，象徵警察機關剛直、威武的形象。林務局東勢林區管理處提供60棵樹苗，藉由本次新建辦公大樓周邊綠地進行植樹活動，彰顯「一年樹栽、百年樹警」的深遠意義。

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