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植樹節前高雄樹木倒壓死人…黃捷嘆：最不會種樹的就是政府！

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▲ 黃捷在植樹節針對種樹提出看法 。（圖／市議員黃捷提供）

▲ 黃捷在植樹節針對種樹提出看法 。（圖／市議員黃捷提供）

記者洪靖宜／高雄報導

響應植樹節，不少地區都有發送樹苗活動，高雄市議員黃捷提到前天高雄就有一棵樹，因為毫無徵兆的無風自倒而壓死一位婦人，雖該棵樹非市府管理，但養護的方式卻如出一轍，更她指出韓國瑜上任前簽了一份護樹承諾書，結果9項訴求至今一條都沒達到！籲市政府，盡早建立樹木電子身分證，定期紀錄樹木健康狀況，畢竟市民生命財產安全真的不是兒戲。

高市議員黃捷提到，今天是「植樹節」，各地方政府都在發放樹苗，宣傳語言也說得很好聽，譬如韓市長就說：「 期盼透過政府及民眾的力量，共同愛護我們的居住環境，一起為地球生態環境盡一份心力。」但其實前天高雄就有一棵樹，因為毫無徵兆的無風自倒而壓死一位婦人，並造成三位民眾輕重傷，儘管該棵樹非市府管理，但養護的方式卻如出一轍，難道下次要等市府的樹壓死人產生國賠爭訟，政府才會覺醒？

她更提到「最不會種樹的就是政府」，長期以來，地方政府為了在短時間內達成建設成果、宣傳政績，栽植行道樹時通常不從樹苗開始種起，而是直接移植成樹；若從樹苗種起，不僅在移植過程不需斷根可減少傷口，且有機會發展完整的根系，也不需要大型支架防止風倒。反之，移植成樹不僅需要斷根，直接造成根部傷口，增加病菌感染機會，包覆根部土球的塑膠網袋還常常在移植後忘記拆掉，導致根系無法穿透而盤根，阻礙根系發展，降低樹木支撐力，呼吸、吸水功能受阻。

再來，栽植的樹穴窄小，根部無法向左右擴展、支撐力下降；排水不良的水泥樹穴，在多雨的台灣常常積水，而導致根部無法呼吸而腐爛、喪失支撐力、養分吸收能力下降，增加病菌感染的風險。這樣就算了，不定期的樹木修剪，更是為了「樹大招風，枝葉越多越容易風倒」這個片面的錯誤觀念，而大肆修剪行道樹的大型枝幹、摘除大量枝葉，斷頭截頂更是時有所聞，然而，枝幹被剪除的樹就像被斷手斷腳，結構力學被破壞殆盡，枝葉被大量摘除的樹就像被掐住喉嚨不能行光合作用。試問，被斷手斷腳、被掐住喉嚨的樹，會健康嗎？不健康的樹會站得穩嗎？

她說：「我們都說年紀大了以後要定期去醫院健檢，及早發現疾病及早治療，但我們對樹卻沒有這種觀念，各地方政府除了有在照顧列管的珍貴老樹以外，行道樹卻從來不編列預算做健檢。每次都是等事情發生了，再來進行後續補救，而且補救方式還非常粗糙，也不會進行通盤檢討，在市議會質詢了也不聽，甚至韓市長前年上任前也親筆簽了一份護樹承諾書，結果9項訴求至今一條都沒達到！」

最後她呼籲市政府，盡早建立樹木電子身分證，定期紀錄樹木健康狀況，針對危樹及早進行養護，亂種亂剪的事情不要再做，市民生命財產安全真的不是兒戲！

時間對我們來說完全沒用！

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