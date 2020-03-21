案61捷奧團婦人病況嚴重！呼吸衰竭轉入加護病房

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內心冠肺炎仍有2人症狀嚴重，住在加護病房，其中1人為本週一（3/16）才確診的境外移入案61、參加奧地利、捷克團體旅遊的南部50多歲女性。指揮中心社區防疫組副組長莊人祥今（21）日表示，個案本身有高血壓、肥胖等潛在疾病，14日出現發燒症狀，16日已經有肺炎，18日X光片看到明顯惡化、呼吸衰竭轉入加護病房，插氣管、使用呼吸器治療。

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▲3月21日全台確診數已達153人。（圖／楊殿宏製）

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨分析，國內前100例個案中仍有2人情況嚴重，分別是首起院內感染指標個案北部退休婦人（案34）以及參加捷奧旅行團的南部50多歲女性（案61），住加護病房使用呼吸器。

根據指揮中心資料，案61是3月5日至14日與另1名家人參加奧地利、捷克團體旅遊，3月14日入境時因發燒被檢疫站攔檢送驗，16日確診，目前收治負壓隔離病房。該旅行團在後續有包含她的家人、2名同團旅客共4人遭到確診。

莊人祥今日進一步解釋，案61本身有高血壓、肥胖潛在疾病，14日開始發燒，不過觀察到16日已經有肺炎，18日X光片看起來有明顯惡化、呼吸衰竭，轉入加護病房，插氣管使用呼吸器治療。

張上淳指出，國內前100例個案當中，有66例屬於輕症、無症狀者，有28人輕度肺炎，6人病況嚴重，嚴重者有2人死亡、2人仍住加護病房、1人解除隔離、1人康復；死亡個案2人分別是新北家庭群聚的指標個案8旬老翁（案27）與白牌車司機（案19）；解除隔離者為感染源不明的北部婦人（案24），已經脫離呼吸器，仍住院恢復當中；至於康復出院者為首例女台商。

▲新增18境外移入個案，多為旅遊或就學。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）