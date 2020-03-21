機場口罩開賣「僅27人買」　陳時中：不知是不是太貴？

▲中央流行疫情指揮中心記者會陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

為防疫需要，中央流行疫情指揮中心宣佈，今（21）日零時起提供國內5處機場免稅店代為販售口罩，旅客只需持登機證及護照或購買機票旅行文件購買，但上午卻傳出口罩乏人問津。對此，指揮官陳時中表示，的確賣得不多，至中午前才賣出27人份，不知道是因為價格太高，還是大家已經有了，但沒有賣的話，也不知道需求有多高。

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▲機場免稅店開賣口罩首日，一個上午僅有27人購買。（圖／記者李毓康攝）

機場口罩價格每份新臺幣50元或美金2元，每人限購1份（成人型3片或兒童型5片）。依機場入境旅客人數配送口罩予各機場，暫訂每周配送桃園機場70,000份成人型口罩，10,000份兒童口罩；松山機場2,000份成人型口罩，200份兒童口罩；台中航空站1,500份成人型口罩，200份兒童口罩；台南航空站500份成人型口罩，50份兒童口罩；高雄國際航空站3,600份成人型口罩，200份兒童口罩，配送數量將視入境旅客人數狀況再做調整。

陳時中旅客如為本國籍或有居留證者，其口罩採購紀錄將併入口罩實名制，並與健保署與移民署資訊系統勾稽避免重複購買。機場免稅商店係配合政府代為代售徵用物資，收取費用全數繳納國庫。

▲機場口罩銷量不如預期。（圖／記者翁伊森翻攝）