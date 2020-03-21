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嘉市府關懷電影院防疫作為　購票採梅花座及間隔座位

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▲嘉市府關懷電影業者防疫準備。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉市電影業者防疫準備。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為守護市民健康，同時協助電影院等大型營業場所做好防疫，讓消費者安心，市政府觀光新聞處會同衛生局，依據目前中央流行疫情指揮中心109年3月13日頒布之「COVID-19(武漢肺炎)：大型營業場所」因應指引，前往嘉義秀泰影城及嘉年華影城，關懷輔導防疫準備狀況，讓市民能夠安心欣賞電影。

嘉義秀泰影城及嘉年華影城在防疫措施方面，在進入影廳前民眾等待逐一測量額溫，並用酒精消毒消費者雙手；衛生局表示，在公共區域宜加強環境衛生維護，並針對人員會經常接觸之表面：如電梯、按鈕、手扶梯、地面、桌椅、電話筒等經常接觸之任何表面，以及浴廁表面如水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把，有專責人員定期清潔並每天消毒，在電影放映完畢之後清潔椅座；場所售票入口處皆張貼告示海報，宣導「落實勤洗手」及「呼吸道衛生與咳嗽禮節」。

▲嘉市府關懷電影業者防疫準備。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉市電影業者購票採梅花座及間隔座法。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義秀泰影城及嘉年華影城在電影票劃位上採「梅花座」、「間隔座法」，兩人以上進場可以「組」為單位，維持兩側間隔1人的原則，拉大人與人之間的距離，讓消費者看電影時能覺得安心；嘉義秀泰影城表示，為了防疫暫時撤掉位於一樓的遊戲區，並加強消毒按摩椅區域的清潔，而直接面對消費者的工作人員，在工作期間全程佩戴口罩，以保障消費者與自身的健康安全。

▲嘉市府關懷電影業者防疫準備。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉市電影業者大螢幕輪播防疫宣導。（圖／記者翁伊森翻攝）

加強活動場所的良好通風，及足夠的換氣，尤其在假日人潮較多時，啟動機器維護空氣乾淨品質的頻率相對增加，符合環保局訂定的標準以上；並為配合政府政策及全民一同防疫，電影業者在大廳的大電視牆，播放防疫宣導短片，告知民眾應知的衛教觀念。

而電影映演業者工作人員，記錄每日的健康管理表，落實自我健康狀況監測，若有發燒狀況(耳溫≧38℃；額溫≧37.5℃)請返家休息並就醫。

中央流行疫情指揮中心考量百貨賣場、旅館、健身房、室內遊樂場、電影院等民眾常前往的大型營業場所，常有人群聚集，在長時間且近距離接觸下，將提高武漢肺炎等各類呼吸道傳染病的傳播風險，因此訂定「大型營業場所」防疫因應指引。

市府與電影院業者一起守護市民的健康，市府提醒業者與觀影民眾有關疫情最新資訊、防疫建議，及相關宣導素材如多媒體、海報、單張等，可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網https://www.cdc.gov.tw下載。

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