幼稚園童大便在褲上！長輩當眾噹「丟臉、髒死了」　他淚問：媽媽我很笨對吧？

▲一名幼稚園孩子上學時大便在褲子上，回家竟被長輩狂酸，他自尊心受創。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／綜合報導

「你好丟臉喔，大便在褲子上！」一名就讀幼稚園的孩子因不願意在學校上廁所，寧可沾到褲子也不願到廁所方便，老師因此打電話與家長溝通，而家長在講電話的同時，一名長輩也在一旁。沒想到，這名長輩見到孩子下課回家時，竟出言狂酸，孩子自尊心當場受創，對著媽媽問，「我真的很笨，很丟臉對吧？」讓媽媽心疼不已。

這名家長在臉書社團《爆怨公社》發文表示，接到幼稚園老師的電話，「因為孩子便便都不說，便便掉在班上，小朋友踩到了…（已經第二次，孩子不願意在學校大便，會一直忍，即使忍不住了，寧可沾到褲子也不願意上廁所）」，而老師為了不傷孩子的自尊心，因此打電話與她討論如何幫助孩子。

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然而，原PO在講電話的同時，一名長輩也在一旁聽著，直到晚上2人一同接孩子下課回家時，這名長輩竟把孩子的一袋髒衣服丟到路邊水溝蓋上，讓孩子相當氣憤怒喊，「誰丟我的衣服！」

沒想到這名長輩竟不客氣的回應，「我啊，你好丟臉喔，大便在褲子上，髒死了！丟地上剛剛好而已，那褲子喔，叫你媽要拿去丟還是怎樣啦」讓原PO的孩子聽了當場淚崩，「我想他的自尊被傷害了！我和老師今天的努力白費了」此外，原PO孩子在深夜時，還默默走到她旁邊問，「媽媽，我真的很笨，很丟臉對吧？」讓原PO心疼不已。

這篇文章一出，不少網友看了相當氣憤，紛紛留言，「長輩有什麼困擾嗎⋯等他老了記得同句話還他唄」、「這長輩老了千萬不要臥床、尿失禁唷」、「誰沒這個時期啊！可惡的長輩」。

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