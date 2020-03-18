孩住院「院方限制只能1人陪」　媽24hrs僅上一次廁所苦喊：別再出國崩壞醫療

▲原PO陪孩子住院，卻沒有其他家人可以支援。（圖／取自Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

因應新冠肺炎，許多大醫院已限制陪病及探病人數等，一名媽媽對此就無助發文，表示她一個人陪孩子住院真的忙不過來，連最基本的生理需求都很難解決，忍不住呼籲大家非必要別再出國了，盼醫療體系能趕快恢復正常。

「不要再出國崩壞醫療制度了。」一名媽媽在臉書「爆廢公社」中發文，她表示自己8個月大的孩子最近住院，因為醫院規定只能有一名家屬陪同，若要和其他家人換手輪替，則必須在一樓進行交班。

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原PO忙翻表示，她在急診待了一天一夜，因為無法離開孩子，梳洗、上廁所和買飯都成了問題，這段時間下來，她只有在院方通融老公進來送飯時去上了一次廁所，崩潰「我只是想要有人幫忙拿行李抱小孩進房！」她也呼籲大家不要再出國崩壞醫療制度，讓醫療運作能盡快恢復正常。

▲ 媽媽一個人顧孩子很吃力 。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，不少家長超有共鳴，表示小朋友住院，一個人真的很難顧得來，兩人比較照顧剛好，「只能簡單梳洗放給他哭！上廁所揹著然後機器也拉進去！但這樣真的很硬！辛苦媽咪了」、「他們還會亂跳把針弄歪重打」、「我知道這種痛苦」、「床欄拉起來、訂醫院餐」。

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