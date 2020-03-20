學業差升旗台前排排站…校長公開嘲諷「很丟臉」　屏東教育處怒了：不容許！

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣某國小校長於108學年底校升旗日時，將學習程度較落後的學生集中前方一排，並對校內的老師及學生說：「我們前面的小朋友越多，我們就越丟臉」，影片20日曝光，引起教育界震撼，縣府教育處派督學進行調查，雖校長用意為提醒全校教師應關注學生課業輔導，但縣府認為訓斥內容十分不恰當，對學童心靈造成負面影響，已責成學校後續結合諮輔資源加強學生心理輔導。

▲屏東縣政府教育處調查一位校長要參與補救教學之學生到台前站立方式激勵方式不妥 。（圖／記者陳崑福翻攝）

縣府教育處20日一早接獲某國小校長疑似將學習程度較落後的學生集中前方一排，並對校內的老師及學生說:「我們前面的小朋友越多，我們就越丟臉」的檢舉影片。

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立即請該駐區督學到校進行初步調查，經了解影片指陳內容為108年底週一全校升旗日，校長請參與三至六年級「學習扶助」學生至升旗台前，用意為提醒全校教師應關注學生課業輔導。

惟校長請該校參與補救教學之學生到台前站立方式，激勵教師教學此舉引起爭議，縣府認為訓斥內容十分不恰當，且經實地到校訪談師生，該校校長運用此種方法確實造成學生心靈層面負面之影響，教育處將責成學校後續結合諮輔資源加強學生心理輔導。

另教育處即刻進行了解整體事件全貌，若經調查屬實，將依公立高級中等以下學校校長成績考核辦法作後續考核。縣府強調，絕不能容許教育工作者如此對待學生，畢竟教育中學生才是主體，師長應盡全力讓孩子學會知識才是為人師表之道，並保護好學生的受教權。

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