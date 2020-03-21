英國首相強生下令　關閉酒吧咖啡廳

▲英國新冠疫情延燒。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者戴雅真倫敦20日專電

武漢肺炎疫情延燒，英國首相強生雖然建議民眾保持社交距離，但許多人照常上酒吧，隨著週末即將到來，他今天終於下令全英國的酒吧、咖啡廳、餐廳從今晚起儘快關閉。

強生16日曾經建議民眾不要出入酒吧、劇院及電影院，減少社交接觸，儘量在家工作，但仍有不少民眾無視於政府建議。

甚至強生的父親、79歲的老強生（Stanley Johnson）上電視節目時，被問到晚上要不要去酒吧，他說：「如果有必要去酒吧，我還是會去。」主持人追問，可是你兒子叫大家不要去。老強生依舊嘴硬說：「他是叫大家避免去酒吧，但我如果必須要去，還是會去。」

感到不可思議的主持人追問，怎麼可能會「必須」去酒吧呢，老強生回答說：「酒吧老闆不會希望大家都不要去吧？」

倫敦近日的感染人數依舊節節上升，強生政府迫於壓力宣布更強烈手段。

強生傍晚在疫情例行記者會上表示：「我們要告訴咖啡廳、酒吧和餐廳今天晚上儘快停止營業，明天也不要開業。」夜店、電影院和健身房也被要求盡快暫停營業。

強生呼籲大眾：「我們希望你們今晚待在家裡，保護NHS、拯救生命。」他表示，雖然這似乎違反英國人民熱愛自由的天性，但「我們要一起度過難關，一起擊敗病毒」。