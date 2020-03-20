台中出現連續偷跑犯！里長送泡麵被丟地上　隔離者嗆「要我14天吃泡麵？」

▲台中市府操演完整防疫SOP。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

台中市議會20日舉辦第二次臨時會，針對新冠肺炎防治及紓困振興進行專案報告，衛生局長曾梓展表示，目前台中市有約2260人進行居家檢疫，101人隔離，列管的54案中，有33人已經被開罰，且其中一人因連續違規，共被罰2次共60萬元，

國民黨台中市議員朱暖英在臨時會上要求衛生局，因應國內疫情快速攀升，要落實掌握台中疫情，不能讓居家隔離的民眾到處趴趴走！對此，曾梓展回應，目前台中居家隔離者有101人，列管個案中已有33人被罰，其中一人為連續犯，第一次違規趴趴走被罰10萬元，第二次再犯重罰50萬元，共罰60萬元。

▲朱暖英在臨時會上要求衛生局落實管理疫情。（圖／取自朱暖英臉書）



民進黨議員邱素貞也披露，南區國光里里長陳雅惠日前前往訪視居家隔離者，帶著麵包、泡麵關懷分送，未料竟被隔離者當面丟到地上，還嗆聲「要叫我們14天都吃泡麵嗎？」第一線里長、里幹事疲於奔命，冒著風險關懷卻被罵，甚至把她自掏腰包送的物資丟掉。

邱素貞關心，近日國內出現大賣場物資搶購潮，是否造成群聚感染風險，台中各賣場物資又是否足夠？曾梓展則回應，大量民眾湧入賣場確實有群聚風險，已經呼籲業者加派專人管理出入口，並提供消毒洗手液、量測體溫等，宣導民眾全程配戴口罩。

經發局長張峯源則呼籲，勿恐慌、勿囤積物資，罐頭食品、泡麵、衛生紙等國內廠商均有生產，目前沒有斷貨危機，以台灣物流業配送效率，貨架很快就會補齊，平穩配售供給。市府將會持續了解供貨情形，嚴防哄抬物價，若查到任何違法漲價情事，將立即函送公平會。