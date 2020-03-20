新竹國泰醫院體恤同仁　人人都有「防疫隨身寶」

▲新竹國泰醫院李興中院長(左4)，致贈全單位同仁「防疫隨身寶」。（圖／新竹國泰醫院提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)在世界各地疫情持續升溫，境外移入案例不斷激增，站在第一線的醫護人員日以繼夜的投入防疫、陷入漫長拉距戰，新竹國泰醫院為了體恤辛苦的前線醫護人員，也構思多項關懷員工防疫措施，強化職安環境，希望他們在無後顧之憂的支持下，貢獻更大力量！

院內環境隨處設置乾洗手、酒精消毒液方便大家消毒手部，新竹國泰醫院特別巧思的為每人準備一瓶『防疫隨身寶』，除了醫護同仁外，包括警衛、清潔、工務以及志工伙伴，讓大家隨處都能使用酒精消毒手部及環境，養成防疫好習慣，同時保護我們的病人降低院內交叉感染風險。

在各個診間、護理站都有公用的電腦設備，為了防疫也保護3C設備，因此在各個護理站、診間的公用電腦鍵盤上增加了『果凍矽膠墊』，定期使用酒精噴灑消毒，方便維持鍵盤清潔，以確實達到防疫效果、降低感染風險。

民以食為天，再忙都該好好吃飯！為了讓員工同仁在休息時間能夠安心用餐，客製化『防護L型透明板』，避免用餐時的口沫、食物飛濺，在提升防疫安全的同時，依舊讓大家保有溝通互動！

新竹國泰醫院院長李興中表示，第一線醫護人員倍受極大壓力，每天疫情的變化不是數字而已，而是跳躍的生命。希望在這關鍵時刻，這些體貼措施能讓他們專心照顧病人，新竹國泰醫院全體動員配合疫情指揮中心的規劃，一同攜手併進對抗疫情。

國泰醫療本著以醫療服務回饋社會，在努力照顧每個人的健康外，也守護我們的員工，本著同理心的呵護，超前部屬，陪伴所有人走過生命的每一刻。