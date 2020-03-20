台中美學在燈會　客家工藝2.0

圖、文／台中市政府新聞局提供

剛圓滿落幕的2020台灣燈會堪稱史上最難、展期最長、規模最大，還面臨到新型冠狀病毒疾病（COVID-19）全球性的威脅，但在台中市府各局處的同心合作之下，讓防疫工作不鬆懈，更創下總參觀1182萬人次造訪人數。

今年台灣燈會主展區區分為「后里森林園區」和「后里馬場園區」，分別用森林秘境和藝想世界為主題，其中后里花花步道「漫遊客家庄燈區」串連兩區受到民眾好評。

▲后里「漫遊客家庄燈區」深受好評。

大甲溪流串起客家技藝 品味台中多元文化之美

市府規劃的「漫遊客家庄燈區」用台中市的「母親之河-大甲溪」為主軸意象，結合大甲溪流域所流經之和平、東勢、新社、石岡、豐原等五個客家重點發展區，運用藍染、竹編、鉤織等技藝結合科技燈光，展現「母親之河」大甲溪流域風華，串起了客家民俗技藝與客家女性巨大的力量。





▲大型竹藝花燈展大甲溪絕代風華

「漫遊客家庄燈區-新社意象燈區」主題「綺麗花都」由藝術家楊海茜老師率領三十多位客家婦女一起首次挑戰有別於以往平面或幾何編織法的「立體鉤織法」，運用於台灣燈會的創新手法。





▲綺麗花都燈區-運用鉤織藝術展現色彩鮮豔造型燈組

來自台中眷村的楊海茜老師，是國內知名的大型鉤織創作藝術家，第一時間就挑選新社燈區來創作，楊海茜認為這是一種契機與磨練，結合教學施作並濟，大膽呈現山櫻花造型，經過不斷嘗試摸索，透過極具特色的編織、鉤織藝術，一鉤一織慢慢展現一朶朶緋櫻的嬌豔，上百朵的櫻花，數量龐大、工序繁複且費時，花費兩個月才製成。

「漫遊客家庄燈區」主燈為「手護客家」，由創辦「禹禹藝術工作室」的兄弟檔陳禹霖、陳禹廷設計，呈現傳統客家女性沾滿藍染痕跡的手，傳遞奉獻、堅毅的精神，環繞主燈的剪影包括客家婦女採茶、編織、曬茶、染布、農忙等勞務景象，則是展現出台中人的文化風情。





▲主燈「手護客家」，呈現傳統客家女性沾滿藍染痕跡的手

陳禹廷老師提到，他用對客家文化的理解，把客家藍染的染布技術如何成現在漫遊客家庄主燈中，帶出台中市的母親之河「大甲溪」流過之五個客家重點發展區。五支手指象徵大甲溪上游的支流水源，手臂是河流主幹，有如母親之河，一手打造台中豐富生態和歷史，孕育多元文化的底蘊。

燈會結束 但台中永遠閃亮

2020台灣燈會結合科技、藝術、生態，還有上百種不同動物造型的動態花燈，從開幕後就獲得民眾的好評。整個燈會以設計力巧思及展區地形特色，以「森林奇幻境地」為主燈區策展主軸，融合臺中特色及創新設計，搭配燈會藝術家及工藝師的用心、努力，讓民眾透過台灣燈會看到台中的璀璨與閃亮。

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