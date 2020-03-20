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老爸拿假人頭種盆栽！她一看哭笑不得「這顆要2300元」…網嚇翻：半夜看會怕

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▲父親把美容用假人頭弄成吊掛植栽，女兒哭笑不得。（圖／翻攝臉書爆笑公社）

▲父親把美容用假人頭弄成吊掛植栽，女兒哭笑不得。（圖／翻攝臉書爆笑公社）

記者陳羿妏／綜合報導

學美髮的人通常會藉由假人頭來練習各式髮型，不過有一名女網友於臉書「爆笑公社」就PO出父親的傑作，指出父親在家種植盆栽卻把假人頭利用成吊掛植栽盆，讓她哭笑不得，而許多網友看了該顆假人頭吊掛的照片直呼「晚上會嚇死」。

▲父親把美容用假人頭弄成吊掛植栽，女兒哭笑不得。（圖／翻攝臉書爆笑公社）

原PO說「這個爸爸讓我哭笑不得阿...」，父親傳了一張假人頭吊掛著鐵絲，脖子內裝著植栽開心傳給她「我的盆栽呀！好看吧」、「他叫釣妹」，原PO當下無奈笑笑地回「那顆頭要2300元...」、「我練習梳包頭要用這顆頭，該不會是我房間的吧」。

原PO還提到，父親除了把假人頭拿來當植栽容器，先前父親還曾把她穿的「馬靴直接當成箭袋」，字句中透露出父親有著滿滿的無厘頭創意。

▲父親拿女兒馬靴當箭袋。（圖／翻攝臉書爆笑公社）

貼文一出，許多網友聽到原PO父親的行徑，笑說「好可愛的爸爸」、「爸爸很有才」、「好貴的盆栽」，看到吊掛的假人頭，網友則表示「晚上看到會嚇到」、「竊賊會嚇死」、「比稻草人還好用，兼防盜」。

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