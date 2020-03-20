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停課生阿嬤麵店幫端菜「同學中鏢啦」…台大教授嚇傻：當場噴麵

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／葉丙成）

▲台大教授葉丙成同事到麵店用餐，遇到停課生端麵上桌。（圖／翻攝自Facebook／葉丙成）

實習記者賴韻如／綜合報導

中央疫情指揮中心19日公布北部某所高中，因校內有2例新冠肺炎確診病例，緊急停校7天；另外，北部某國中也因為有學生從福建返台，學校今（20）日緊急預防性停課一天。台大電機系教授葉丙成在臉書發文透露，同事去麵店吃麵時，竟是由停課中的學生幫忙端麵上桌，讓他嚇傻。

葉丙成19日在個人臉書上寫道，「北部已經有學校全校停課，然後我的同事在麵店吃麵，居然是停課學校的學生在阿嬤的麵店幫忙端麵上桌，然後阿嬤還很親切地跟店裡的人說『嘿啦嘿啦，學校同學中鏢啦！』」葉丙成聽完同事分享完後忍不住直呼，「哇哩咧！阿嬤哩係ㄉㄟ共X！！！」

請繼續往下閱讀...

葉丙成最後在留言區內補充，「他很孝順，幫阿嬤在麵店送麵上桌給客人吃；是真的，我的同事當場把口中的麵噴出來。」不過據悉，貼文中所敘述之學生並非確診學生的同班同學。

貼文曝光後，不少網友看完後紛紛回應，「如果我是客人聽到這樣應該會立刻逃啊！」、「這位同學應該是待在家吧？」、「為了大家的健康安全，這應該要去檢舉的」、「這跟火鍋加了芋頭一樣，必須立刻報警」、「#孝順成為防疫破口」、「但結果還是默默地把麵吃完.....從容就義？」

 
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