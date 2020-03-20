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Ignaz Semmelweis首位提倡洗手觀念的醫生！Google50秒動畫致敬「感染控制之父」

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實習記者賴韻如／綜合報導

在新冠肺炎疫情持續蔓延之際，防疫專家都強調除了戴口罩外，「勤洗手」也是非常重要的。不過，首先大力提倡「洗手」習慣是始於一位名為Ignaz Semmelweis的匈牙利醫師，Google今（20）日也特別透過Doodle來紀念這位宣導洗手好處的「感染控制之父」。

據英國《獨立報》報導，在19世紀時，不少孕婦都是因為子宮感染「產褥熱」而死亡，當時Ignaz Semmelweis觀察發現，「產褥熱」竟是由接生人員手或是手術室內的器械傳染給孕婦所引起的敗血症。Ignaz Semmelweis在1847年3月20日擔任維也納總醫院（Vienna General Hospital）婦產科的住院總醫師後，便開始要求所有醫生都要有使用氯化石灰溶液洗手的習慣。

▲▼ 。（圖／翻攝自GoogleDoodles）

▲GoogleDoodles今日透過動畫紀念「感染控制之父」。（圖／翻攝自GoogleDoodles）

根據大英百科全書（Encyclopaedia Britannica）的數據指出，在Ignaz Semmelweis大量提倡了「勤洗手」的觀念之後，產內的死亡率足足從「18.27％下降到1.27％」，甚至在1848年的3月以及8月，他所負責的產房內都沒有任何一位孕婦死亡。

不過，就算數據證明了醫生的洗手觀念以及死亡率有明顯的相關性，但這個觀念在醫學界仍不斷地遭到抨擊，Ignaz Semmelweis更飽受同事們的嘲笑，他因此越來越沮喪，隨後便入住了一間精神病院，最終在47歲過世。Ignaz Semmelweis死後這項觀念才被「疾病細菌學」認同並證實，如今更被稱為「感染控制之父」。

Google Doodle也在3月20日透過首頁動畫向Ignaz Semmelweis醫師致敬，並且向全世界的人們傳授正確的洗手方式。

▲▼ 。（圖／翻攝自GoogleDoodles）

▲Ignaz Semmelweis被稱為「感染控制之父」。（圖／翻攝自維基百科）

 
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