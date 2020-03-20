「為了你，我堅守崗位！」呼吸治療師17字暖文…萬名網友哭：我們會乖乖在家

▲呼吸治療師們用字卡宣導民眾盡量不要去公共場所趴趴走。（圖／Coke Kang授權提供）

記者簡仲豪／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情在全球急速擴散，中央流行疫情指揮中心公布新冠肺炎確診數正式達到108例，其中有78例是境外移入，因此政府和醫護人員都告誡大家「非必要暫時不要出國」，害怕近期入境國人成為防疫破口。呼吸治療師Coke Kang也在臉書上利用照片和字卡呼籲大家，「多為醫療人員著想，不要出門趴趴走。」

「我們醫療人員，為了你們我會堅守崗位共同抗疫，但身為一般民眾的你們可以做的就是為了我們，盡量不要去公眾場合趴趴走，請你們堅守在家共同防疫。」Coke Kang表示，最近個案急劇增加，這一兩週是關鍵期，想透過照片的方式宣導大家不要去公共場合，希望大家將自己暴露在危險中時，多想想有醫療人員為了國人健康，犧牲睡眠時間堅守岡位。

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Coke Kang以「I stayed work for you.You stay at home for us.」為口號，意指「我為你們堅守崗位，你為我們待在家裡。」她表示，希望在疫情嚴峻的時期，大家應該共體時艱，保護自己也保護他人。指揮中心日前也宣布，自台北時間3月19日零時起搭乘飛機起飛來台的非本國籍人士，除持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他經特別許可者外，一律限制其入境。經許可入境者，應配合指揮中心規定進行居家檢疫14天。

Coke Kang在臉書發文後，短短幾小時吸引上萬網友按讚並表達感謝，不少網友表示，「我們會好好管住我們自己」、「我會乖乖在家不出們」、「妳們辛苦了！」等暖心回覆。

萬芳醫院的醫療人員也在臉書上用字卡加強宣導防疫重要性，呼籲大家遵守防疫守則：勤洗手、戴口罩、清環境、少探病、減聚會、少外出，不搶物資，正向防疫。

▲萬芳醫院的醫事人員也在臉書上用字卡宣導防疫意識。（圖／萬小芳提供）