「為了你，我堅守崗位！」呼吸治療師17字暖文…萬名網友哭：我們會乖乖在家

▲呼吸治療師們用字卡宣導民眾盡量不要去公共場所趴趴走。(圖/Coke Kang授權提供)

記者簡仲豪/綜合報導

新冠肺炎(COVlD-19)疫情在全球急速擴散,中央流行疫情指揮中心公布新冠肺炎確診數正式達到108例,其中有78例是境外移入,因此政府和醫護人員都告誡大家「非必要暫時不要出國」,害怕近期入境國人成為防疫破口。呼吸治療師Coke Kang也在臉書上利用照片和字卡呼籲大家,「多為醫療人員著想,不要出門趴趴走。」

「我們醫療人員,為了你們我會堅守崗位共同抗疫,但身為一般民眾的你們可以做的就是為了我們,盡量不要去公眾場合趴趴走,請你們堅守在家共同防疫。」Coke Kang表示,最近個案急劇增加,這一兩週是關鍵期,想透過照片的方式宣導大家不要去公共場合,希望大家將自己暴露在危險中時,多想想有醫療人員為了國人健康,犧牲睡眠時間堅守岡位。

Coke Kang以「I stayed work for you.You stay at home for us.」為口號,意指「我為你們堅守崗位,你為我們待在家裡。」她表示,希望在疫情嚴峻的時期,大家應該共體時艱,保護自己也保護他人。指揮中心日前也宣布,自台北時間3月19日零時起搭乘飛機起飛來台的非本國籍人士,除持居留證、外交公務證明、商務履約證明,或其他經特別許可者外,一律限制其入境。經許可入境者,應配合指揮中心規定進行居家檢疫14天。

Coke Kang在臉書發文後,短短幾小時吸引上萬網友按讚並表達感謝,不少網友表示,「我們會好好管住我們自己」、「我會乖乖在家不出們」、「妳們辛苦了!」等暖心回覆。

萬芳醫院的醫療人員也在臉書上用字卡加強宣導防疫重要性,呼籲大家遵守防疫守則:勤洗手、戴口罩、清環境、少探病、減聚會、少外出,不搶物資,正向防疫。

▲萬芳醫院的醫事人員也在臉書上用字卡宣導防疫意識。(圖/萬小芳提供)