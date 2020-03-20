闖紅燈畫面曝！電動自行車綠燈過路口　台中公車衝出擦撞

▲電動自行車綠燈騎到路口中間，遭左方即使公車擦撞。（圖／翻攝爆料公社）

記者李忠憲／台中報導

網友在臉書爆料公社放上一段車禍影片，一輛電動自行車經過台中市雙十、公園路口時，突遭疾駛公車擦撞，十分驚險，網友直批「闖得太誇張了！」。警方表示，公車郭姓司機闖紅燈，但未酒駕，將依法究辦，並提醒駕駛人切勿搶快，以策安全！

昨天清晨6點半，一名張姓婦人騎著電動自行車行走公園路往公園東路，經過雙十路口時，左方突然出現一輛公車直接衝過去。張婦根本來不及閃躲，與公車發生擦撞倒地，所幸只受到輕傷，送醫治療並無大礙。

▲公車闖紅燈，電動自行車根本來不及反應。（圖／翻攝爆料公社）

第一警分局獲報也立刻到場，經確認公車駕駛郭姓男子與張女均無酒駕。郭男雖坦認闖紅燈，但辯稱沒注意到號誌變化。

警方表示，初步認定公車闖紅燈為肇事主因，電動自行車部分則無肇責，肇事原因仍有待釐清。警方也呼籲駕駛人應避免為了一時搶快而違反交通規則，行經路口時也應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，，避免車禍之發生。

▲▼公車闖紅燈與電動自行車碰撞，女騎士幸運只有輕傷。（圖／民眾提供）

有網友將事故當時的行車紀錄器畫面放上臉書「爆料公社」，並以「這位大大您恍神了嗎？」形容，希望當事人能平安等，立刻引起網友熱議。

有人說，「這公車有事嗎？」、「嚇死！騎士沒煞車就掰掰了！」、「公車司機闖得太誇張了！」、「司機在測試預警煞車系統」。

・停產會崩潰

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