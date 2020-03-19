大量科技研發工業級多點人體測溫儀　為防疫盡心力

▲大量科技研發工業級多點人體測溫儀。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應此次疫情熱影像掃瞄需求，桃園大量科技轉化原有半導體IR檢測技術及AI影像識別技術量能，開發第一套工業級多點人體測溫儀原型機，市長鄭文燦19日蒞廠參訪指出，未來該產品可搭配大數據或AI等技術，提升為具有人臉辨識、人物追蹤等複合功能的熱顯像儀器，為防疫工作盡更大力量。

▲▼鄭文燦等一行人參訪大量科技。（圖／市府提供）

鄭文燦表示，在這次疫情「口罩國家隊」成員陸續光後，大家才發現，原來台灣有不少臥虎藏龍的隱形冠軍廠商在桃園，讓國際看見台灣的實力；而八德區大量科技公司，成立於1980年，聚焦於印刷電路板等產業智能設備的製造，伴隨著桃園的印刷電路板產業一起成長，也為近期印刷電路板產業回流，提供高階製造及綠色生產等相關設備，透過智慧生產方式，讓產品邁向高階化、高質化。

因應此次疫情熱影像掃瞄需求，大量科技轉化原有半導體IR檢測技術及AI影像識別技術量能，開發第一套工業級多點人體測溫儀原型機，未來可搭配大數據或AI等技術，提升為具有人臉辨識、人物追蹤等複合功能的熱顯像儀器，為防疫工作盡更大力量。

鄭文燦也說，全球正興起AI科技熱潮，市府也有使用導入AI科技的天羅地網監錄系統，透過AI影像識別技術，加速尋找可疑嫌犯並將其繩之以法，相信未來AI科技將全面改變工業生產方式，為人類生活提供更多樣化的服務。包括市議員呂林小鳳、市府經發局長郭裕信、八德區長邱瑞朝、桃園工策會總幹事陳家濬、大量科技董事長王作京、百勵創新科技董事長鄭竹嵐等一同與會。

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