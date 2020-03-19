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疫情升溫　ATT信義、大直店推30間美食外送　單筆消費滿300元享8折

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▲ATT推館內30間餐飲外送。（圖／ATT提供）

▲ATT推館內30間餐飲外送服務，滿額還可享8折優惠。（圖／ATT提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎疫情近幾日又因境外移入逐漸升溫，民眾出門意願低，百貨實體賣場慢慢佈局「宅經濟」，ATT集團針對旗下兩大賣場包括ATT 4 FUN信義店、ATT 4 RECHARGE大直店，集結店內30家餐飲與Uber Eats、foodpanda訂餐平台推出外送服務，3／20至4／23期間，指定店家消費單筆滿300元，即享8折優惠。

▲ATT推館內30間餐飲外送。（圖／ATT提供）

▲「the chips美式餐廳」讓消費者即使在防疫期間不能出國，也能用美食感受異國風情。

疫情狀況至今未明朗，衝擊零售通路逛街人潮，繼新光三越3月初集結旗下超過200間美食餐飲櫃位，推出外送服務後，ATT也宣布其館內30間餐飲，也與外送平台合作，推美食送到家服務，包括泰式料理「泰過熱」、日式餐廳「YAYOI彌生軒」、「the chips美式餐廳」等異國料理，或是中式「品川蘭」，以及台客沙威瑪、街口味、豐水舖、春芳號、鹿角巷等台式小吃及飲品都囊括。

▲ATT推館內30間餐飲外送。（圖／ATT提供）

▲「彌生軒」融合日式及西式文化，每一口都能感受到日本飲食文化的魅力。

ATT表示，看準餐點外送市場蓬勃發展，再加上近來疫情影響，與兩大外送平台合作，上架館內各式人氣餐點及獨家餐廳，並於3／20至4／23特別期間，使用Uber Eats外送平台APP購買指定店家單筆消費滿300元，直接打8折優惠。

▲ATT推館內30間餐飲外送。（圖／ATT提供）

新光三越全台12店的外送服務也於3月中完成上線，Global Mall環球購物中心部分餐飲也有外送服務，除了滿額享優惠、限定範圍內免運費等，從飲品、下午茶輕食、滷味，甚至到鐵板燒、鍋物等都可選擇外送。

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