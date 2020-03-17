土耳其旅團高雄3確診　收治當天…訪視警隔離14天！檢疫結果出爐

▲高雄市衛生局公布土耳其旅遊團相關個案追蹤。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

中央流行疫情指揮中心16日公布台灣確診病例，案65至案67都是高雄人，目前皆被收治在醫院的負壓隔離病房接受治療，不過當時前往病例住家訪視的一名員警，現在被要求接受篩檢，所幸一採結果為陰性反應，目前正在家中執行自主管理。

案65至案67在13日從土耳其觀光回到台灣後陸續出現症狀，在16日被確診感染上新冠肺炎，一名員警在當時因公前往個案住家進行訪視，事後被要求在家休息14天，嚴格執行居家自主管理。

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▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎公布疫調情形。（圖／記者許宥孺攝）

警局高層表示，這名員警目前沒有出現咳嗽、發燒或是上呼吸道等症狀，不過因公接觸確診病患需接受採檢，所幸初步採檢結果為陰性，目前正在家休息，執行居家自主管理14天，警方會以嚴格的標準看待防疫工作。

警方做法是以「超前部署」為考量，所以除了這名員警之外，其實上週也有一名員警也是因公接觸，所以接受「居家隔離」，但因為當時距離訪視對象較遠，所以並沒有進行採檢，單純隔離14天在家觀察。

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