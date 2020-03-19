　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

20多種新武器將亮相紅場閱兵　稜堡導彈系統可「射後不理」

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲俄「稜堡」-P岸艦系統發射「縞瑪瑙」反艦導彈。（圖／翻攝參考消息網）

▲俄「稜堡」-P岸艦系統發射「縞瑪瑙」反艦導彈。（圖／翻攝參考消息網）

記者魏有德／綜合報導

俄羅斯5月9日將於莫斯科紅場舉行「勝利日75週年閱兵式」，據俄國防部指出，當日將有225件武器裝備參加，包括「稜堡」岸基反艦導彈系統等20多種新式軍備將首度參加閱兵式。據悉，「稜堡」岸艦導彈系統具備全天候、全晝夜作戰能力，即便在強電子干擾下，仍具備「發射後不管」能力，「縞瑪瑙」反艦導彈會自動瞄准並飛向目標。

《參考消息》報導，美國《國家利益》雙月刊網站2月8日發表了軍事專家塞巴斯汀・羅布林（Sebastian Roblin）的文章稱，「稜堡」-P系統的每個發射陣地由4輛8×8型K340P導彈發射車組成，每輛發射車配備3名車組人員及2枚長達8米的「縞瑪瑙」P-800超音速巡航導彈。

▲俄軍「稜堡」岸艦系統8×8型K340P導彈發射車。（圖／翻攝參考消息網）

▲俄軍「稜堡」岸艦系統8×8型K340P導彈發射車。（圖／翻攝參考消息網）

另外4輛K342P導彈裝填車分別運載2枚用來裝填的導彈。1輛6×6型K380P指揮車中的4人小組負責控制1個發射陣地，指揮車可以部署在距離每個發射器15英里（約合24公里）外的位置。這些車輛具備全地形作戰能力，能在5分鐘內部署並發射導彈。

▲「稜堡」岸艦導彈系統在強電子干擾下，仍具備「發射後不管」能力。（圖／翻攝參考消息網）

▲「稜堡」岸艦導彈系統在強電子干擾下，仍具備「發射後不管」能力。（圖／翻攝參考消息網）

專家表示，「稜堡」-P戰鬥單位不僅可由超視距雷達來探測敵方艦船，還可能由無人機、衛星、圖-142和伊爾-38海上巡邏機及卡-31艦載直升機等處獲得目標的相關數據。

由「稜堡」-P戰鬥單位發射的P-800導彈可以高空彈道186至210英里（約合299至338公里）的最大射程飛向目標，或全程在距離海面上方僅4.6米處「掠海飛行」，以降低被雷達探測到的可能性。

處於飛行末段的P-800反艦導彈會啟動一個單脈衝雷達導引頭，以45度的搜索扇面捕獲目標。據稱，此導引頭能抵御金屬箔條雲和雷達干擾。至於「縞瑪瑙」導彈的高速飛行，使其很難在飛行末段被擊落，再加上約440至550磅（約合198至248千克）重的高爆彈頭，甚至可以擊沈或重創大型艦船。

▲部署在堪察加半島的「稜堡」岸防導彈系統。（圖／翻攝參考消息網）

▲部署在堪察加半島的「稜堡」岸防導彈系統。（圖／翻攝參考消息網）

據了解，俄羅斯將「稜堡」岸艦導彈系統戰鬥單位部署在北極圈，進行高機動防禦。俄專家表示，高緯地帶的氣候和自然條件不適於建立大規模集群，也無法部署大規模的坦克兵團或其他大型兵團，「這個方向的主要威脅之一是可能靠近北極海岸發動攻擊的軍艦，不斷轉移的『稜堡』反艦系統是威懾和阻拒敵人的武器。」

ET快訊
終結連14凍！央行宣布降息1碼　重貼現率改寫歷史新低
第二批武漢包機「2人送醫」　8個月大嬰兒發燒、母陪同
國內累積病例破百「仍有3人嚴重」　在加護病房使用呼吸器
3照片曝全聯實景！女主播嚇到倒退好幾步：這世界真的瘋了
北部染疫男高中生傳給「斜前方同學」　鄰座5同學還在採檢中
確診北部男遭爆「晚上去3夜店跑趴」　指揮中心回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

抬起落架、翻轉90度　俄海軍曝卡-31R近距離雷達開啟畫面

20多種新武器將亮相紅場閱兵　稜堡導彈系統可「射後不理」

只剩1架　象牙海岸米-24直升機再生事故　「尖牙＋血盆大口」塗裝引關注

川普自稱「戰時總統」！派遣海軍醫療船、引《國防生產法》拚防疫

蔡英文何時要發布緊急命令？　張競：特別條例不是尚方寶劍

補足沿岸作戰短板！　首批4艘國造「快速布雷艇」取代合字艇

美軍基地超市也被清光　張競：官兵眷屬信心不足實在「讓人驚訝」

美軍電偵機EP-3E飛近香港　從巴士海峽穿越至南海蒐集情報

戰機被軍迷吐槽高辨識　解放軍新規「採低可視塗裝、隱真飾假」

美陸戰隊隔離所曝光！　憂軍隊感染失控「招回休假士兵檢疫」

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

新冠肺炎暴增23例　累積確診達百例

最搶眼花童！3腳柴蹦跳幸福臉入場 2人2柴走紅毯❤網：一家人好有愛

柴妹耳朵發炎「戴上頭套」很失落 爸見狀不捨：我們陪妳一起戴????

辰亦儒曝光「求婚曾之喬超甜過程」　曾交過汶萊女友：吳尊介紹的！

抬起落架、翻轉90度　俄海軍曝卡-31R近距離雷達開啟畫面

20多種新武器將亮相紅場閱兵　稜堡導彈系統可「射後不理」

只剩1架　象牙海岸米-24直升機再生事故　「尖牙＋血盆大口」塗裝引關注

川普自稱「戰時總統」！派遣海軍醫療船、引《國防生產法》拚防疫

蔡英文何時要發布緊急命令？　張競：特別條例不是尚方寶劍

補足沿岸作戰短板！　首批4艘國造「快速布雷艇」取代合字艇

美軍基地超市也被清光　張競：官兵眷屬信心不足實在「讓人驚訝」

美軍電偵機EP-3E飛近香港　從巴士海峽穿越至南海蒐集情報

戰機被軍迷吐槽高辨識　解放軍新規「採低可視塗裝、隱真飾假」

美陸戰隊隔離所曝光！　憂軍隊感染失控「招回休假士兵檢疫」

劉真爆換心排序提前　吳宗憲持續關心「家人會對外說明」

海地要求撤換我大使　耿爽：建交中國有好處「海地冷暖自知！」

【廣編】樂天信用卡回饋爆高　瘋狂加碼

台南大學生染疫　2名聚餐同學採檢結果出爐！接觸者匡列48人

《時代》：WHO若未拒絕台灣「可以拯救許多生命」！力讚台灣防疫全球最罩

獨／三寶式自殺迴轉！直擊10秒內5騎士違規　駕駛嚇呆：都給你們過就好

「假防疫計程車」來喊價！他一看有人跟著走　擔憂破口：司機連口罩都沒戴

奧運棒球資格賽若不打　依排名台灣、美國打奧運機率高

摩鐵裸身清醒…身旁竟多睡了1個人　被控撿屍傻眼：她全程都醒著

避免群聚感染！侯友宜宣布即日起至7／14暫停開放校園

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

軍武熱門新聞

補足沿岸作戰短板！國造快速布雷艇取代合字艇

緊急命令何時發布？　張競：要大膽採用

象牙海岸米-24直升機再生事故　「尖牙＋血盆大口」塗裝引關注

戰機被軍迷吐槽高辨識　解放軍新規「採低可視塗裝、隱真飾假」

川普自稱「戰時總統」派醫療船防疫

信心不足　美軍基地小賣部也被清光

解放軍隊成功研製「重組新冠疫苗」

美軍電偵機EP-3E一度飛近香港　

未來攻擊偵察直升機　波音亮模型

20多種新武器將亮相紅場閱兵 稜堡導彈系統可「射後不理」

美軍再秀肌肉　航母戰鬥群經南海

更／五角大廈37確診　國防部正副部長被隔離

防意外攻擊　MIT防刺衣詢問度提高

軍隊進入巴黎畫面曝光　法國全境封鎖15天

更多熱門

相關新聞

象牙海岸米-24直升機再生事故　「尖牙＋血盆大口」塗裝引關注

象牙海岸米-24直升機再生事故　「尖牙＋血盆大口」塗裝引關注

象牙海岸一架俄製米-24攻擊直升機於當地時間昨（18日）發生側翻事故，2名飛行員受輕傷，這也既去年該型直升機失控墜毀後，再度發生意外，導致該國僅剩一架米-24直升機。值得注意的是，這架直升機的塗裝是「尖牙＋血盆大口」造型，引起外界關注。

川普自稱「戰時總統」派醫療船防疫

川普自稱「戰時總統」派醫療船防疫

信心不足　美軍基地小賣部也被清光

信心不足　美軍基地小賣部也被清光

美軍電偵機EP-3E一度飛近香港　

美軍電偵機EP-3E一度飛近香港　

美陸戰隊隔離所曝光！　憂軍隊感染失控「招回休假士兵檢疫」

美陸戰隊隔離所曝光！　憂軍隊感染失控「招回休假士兵檢疫」

關鍵字：

導彈紅場閱兵稜堡俄羅斯國際軍武

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案54被爆回台「連玩3夜店」　名嘴笑：挫咧等

桃機湧萬人返國潮　防疫車隊排爆了

獨／直擊好市多搶購潮！闖3關...結帳長龍嘆：與櫃檯的距離

遭開3槍推下山！她最後合照放閃文：你沒外面說的糟糕

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

「病毒試劑」摔破！機場檢疫所緊急關閉

全校停課！北部高中2學生染疫　多少人停校

20多歲女和夫峇里島自由行7天！曾喉嚨痛入境疑未通報

快訊／侯友宜宣布：新北市20日起關閉封閉型運動場館兩週

新冠肺炎封校首例！北部確診高中生全校停課14天

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

泡麵罐頭之亂來襲！全聯貨架空一半

熊熊激吻言明澔爆假戲真做！經紀人回應了

頭髮掛在竹林隨風飄…三峽女身中3槍被推下山！

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面