20多種新武器將亮相紅場閱兵　稜堡導彈系統可「射後不理」

▲俄「稜堡」-P岸艦系統發射「縞瑪瑙」反艦導彈。（圖／翻攝參考消息網）

記者魏有德／綜合報導

俄羅斯5月9日將於莫斯科紅場舉行「勝利日75週年閱兵式」，據俄國防部指出，當日將有225件武器裝備參加，包括「稜堡」岸基反艦導彈系統等20多種新式軍備將首度參加閱兵式。據悉，「稜堡」岸艦導彈系統具備全天候、全晝夜作戰能力，即便在強電子干擾下，仍具備「發射後不管」能力，「縞瑪瑙」反艦導彈會自動瞄准並飛向目標。

《參考消息》報導，美國《國家利益》雙月刊網站2月8日發表了軍事專家塞巴斯汀・羅布林（Sebastian Roblin）的文章稱，「稜堡」-P系統的每個發射陣地由4輛8×8型K340P導彈發射車組成，每輛發射車配備3名車組人員及2枚長達8米的「縞瑪瑙」P-800超音速巡航導彈。

▲俄軍「稜堡」岸艦系統8×8型K340P導彈發射車。（圖／翻攝參考消息網）

另外4輛K342P導彈裝填車分別運載2枚用來裝填的導彈。1輛6×6型K380P指揮車中的4人小組負責控制1個發射陣地，指揮車可以部署在距離每個發射器15英里（約合24公里）外的位置。這些車輛具備全地形作戰能力，能在5分鐘內部署並發射導彈。

▲「稜堡」岸艦導彈系統在強電子干擾下，仍具備「發射後不管」能力。（圖／翻攝參考消息網）

專家表示，「稜堡」-P戰鬥單位不僅可由超視距雷達來探測敵方艦船，還可能由無人機、衛星、圖-142和伊爾-38海上巡邏機及卡-31艦載直升機等處獲得目標的相關數據。

由「稜堡」-P戰鬥單位發射的P-800導彈可以高空彈道186至210英里（約合299至338公里）的最大射程飛向目標，或全程在距離海面上方僅4.6米處「掠海飛行」，以降低被雷達探測到的可能性。

處於飛行末段的P-800反艦導彈會啟動一個單脈衝雷達導引頭，以45度的搜索扇面捕獲目標。據稱，此導引頭能抵御金屬箔條雲和雷達干擾。至於「縞瑪瑙」導彈的高速飛行，使其很難在飛行末段被擊落，再加上約440至550磅（約合198至248千克）重的高爆彈頭，甚至可以擊沈或重創大型艦船。

▲部署在堪察加半島的「稜堡」岸防導彈系統。（圖／翻攝參考消息網）

據了解，俄羅斯將「稜堡」岸艦導彈系統戰鬥單位部署在北極圈，進行高機動防禦。俄專家表示，高緯地帶的氣候和自然條件不適於建立大規模集群，也無法部署大規模的坦克兵團或其他大型兵團，「這個方向的主要威脅之一是可能靠近北極海岸發動攻擊的軍艦，不斷轉移的『稜堡』反艦系統是威懾和阻拒敵人的武器。」