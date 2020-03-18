美陸戰隊隔離所曝光！　憂軍隊感染失控「招回休假士兵檢疫」

▲▼美軍陸戰隊搭建隔離所。（圖／翻攝 環球網）

記者任以芳／綜合報導

為了防堵新冠肺炎（COVlD-19）疫情擴散，美國國防部16日發佈消息，美國海軍陸戰隊15日開始，位於美國西海岸最重要的基地──彭德頓營基地設立生活區，只要有感染症狀、病毒檢測呈陽性的軍人，必須到隔離區住上14天，基礎設施率先曝光。

▲美軍陸戰隊搭建隔離所曝光，衛浴設備一人一間。（圖／翻攝 環球網）

根據大陸環球網報導，美國海軍陸戰隊的隔離所，預計本週末完工投入使用。根據照片顯示，兩人一間為房，基本床鋪、衣櫃、檢疫廚房都有，衛浴設備分開使用，避免糞口傳染。

根據《美國之音》報導，美國軍方已經在16日啟動了幾乎從沒有執行過的人員限制令，將所有在美國本土休假的美軍士兵全部召回，「開啟戒嚴模式」，確保病毒不會入侵軍隊。

據了解，每天都有上萬美國軍人和文職人員在外公差旅行，美軍在東亞的一些偵察行動也停飛24天。目前美國國防部也下令，要求從2020年3月16日開始，暫停所有美軍人員在美國國內的旅行，所有在外人員必須在規定時間內返回，接受隔離。

▲美國敏感軍事單位防堵疫情。（圖／翻攝 武器正能量）

這條限制令即刻生效並於5月11日結束，不排除繼續有延長的可能性，在上周，美國五角大樓已經全面限制了美軍人員前往疫情嚴重的韓國、義大利等國，駐韓和駐意美軍原地嚴守，不讓病毒有一絲進入軍營的可能。

限制令不僅針對軍營，就連美國五角大樓也進入了最高警戒狀態，所有未經特殊授權的非公務訪客被嚴禁進入到大樓內，甚至包含來自某些敏感地區的外國政府官員的公務訪問。