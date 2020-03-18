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美軍基地超市也被清光　張競：官兵眷屬信心不足實在「讓人驚訝」

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▲▼美軍福利系統小賣部（commissary）被清空。（圖／翻攝自張競臉書，已獲授權同意使用。）

▲▼美軍福利系統小賣部（commissary）被清空。（圖／翻攝自張競臉書，已獲授權同意使用。）

實習記者符芳萱／綜合報導

封閉型的美軍福利系統小賣部（commissary）最近也出現搶購潮，內華達州內利斯空軍基地的小賣部一度以防疫為由，禁止基地外的退伍軍人進入。中華戰略學會研究員張競指出，美軍Commissary走的不是一般的供貨路線，是靠軍隊補給系統，所以儘管有Commissary這個強大供給體系，但面對疫情威脅，官兵眷屬如此信心不足，實在讓人驚訝！

▲▼美軍福利系統小賣部（commissary）被清空。（圖／翻攝自張競臉書，已獲授權同意使用。）

▲▼美軍福利系統小賣部（commissary）被清空。（圖／翻攝自張競臉書，已獲授權同意使用。）

張競表示，軍隊吃飽才有士氣作戰，就算美軍在海外行動，軍方也一定會補給足夠的食物，例如駐紮阿富汗的美軍，於感恩節時同樣可以吃到熱騰騰的火雞；越戰時，美軍甚至派直升機「快遞」漢堡炸雞，證明他們沒有孤立無援，因為既然能冒著炮火送漢堡，當然「更能送彈藥」與其他補給。

▲▼美軍福利系統小賣部（commissary）被清空。（圖／翻攝自張競臉書，已獲授權同意使用。）

張競表示，Commissary的價位會比外面便宜很多，甚至還可打到7成，他的朋友這兩天傳來美國本土的Commissary被搶購一空的照片，可以看到飲料、生鮮、麵包、零嘴等架上都空空蕩蕩。他說，強大軍需供給體系向來就是美軍戰力保證，美國在這方面也是世界第一，但面對疫情威脅時，官兵眷屬如此信心不足，實在讓人驚訝！

事實上，美國媒體也陸續報導「小賣部之亂」的新聞。內華達州內利斯空軍基地的Commissary一度以防疫為由，禁止基地外的退伍軍人進入，結果引發殘障退伍軍人的抱怨。官方於次日更改規定，重申「基地及其服務向所有有權使用該基地的國防部身份證持有人開放，某些服務（例如體育館）將在必要時優先考慮現役軍人，小賣部在特定時間範圍內自願將現役軍人和預備役及其家屬限制在外，但仍然對所有受益者開放。」

▲▼美國空軍基地小賣部。（圖／國防委員會）

▲ 在維吉尼亞州蘭利空軍基地。（圖／Defense Commissary Agency官網）

Commissary是美軍營區內福利體系所經營的超級市場，進入採買必須在營區大門出示軍人、軍眷、或退伍軍人證件，屬於一封閉型供貨系統，在美國本土和海外各基地均有設置。

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