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美軍電偵機EP-3E飛近香港　從巴士海峽穿越至南海蒐集情報

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▲ 「飛機守望」觀測到美國海軍「白羊座電子偵察機」飛至香港外海上空。（圖／翻攝自「飛機守望」推特）

▲ 「飛機守望」觀測到美國海軍「白羊座電子偵察機」飛至香港外海上空。（圖／翻攝自「飛機守望」推特）

記者羅明輝／綜合報導

美國海軍再度前往南海執行例行任務。持續追蹤軍事航空動向的推特帳號「飛機守望」（Aircraft Spots)今（18）日公開一系列飛行路線圖，圖中顯示美國海軍1架EP-3E白羊座電子偵查機，自上午從沖繩嘉手納基地出發後，途中經過台灣南方的巴士海峽，最後飛至香港外海上空。

知名軍事博主「戰略之頁7」在微博發文稱，美軍這架編號159893、呼號SF925的白羊座電子偵查機，於下午1點40分左右來到香港外海，準備展開南海情報偵查行動。

▲ 美軍偵察機經過台灣南方巴士海峽 。（圖／翻攝自「飛機守望」推特）

▲ 美軍偵察機經過台灣南方巴士海峽 。（圖／翻攝自「飛機守望」推特）

美國海軍近期在南海行動頻繁，早在14日，美國太平洋艦隊（U.S.Pacific Fleet ) 便在推特透露，「美利堅號」兩棲突擊艦（USS America LHA-6）和「吉佛茲號」濱海戰鬥艦（USS Gabrielle Giffords LCS-10）已經完成在南海海域的聯合演練。隨後美軍也透過聲明稿表示，「南海是全世界最重要的區域之一，美軍正在整合兩棲軍備能力，透過與作戰艦結合，以打造出適合南海環境的作戰方式」

▼EP-3偵察機。（圖／路透社）

▲▼EP-3偵察機。（圖／路透社）

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