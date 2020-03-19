總統府參考國際採訪規劃　每家媒體限1名記者採訪、座位間隔1公尺

▲總統蔡英文敞廳談話，也因應疫情，而參考白宮等國際採訪規劃。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

因應新冠肺炎疫情全球大爆發，總統蔡英文19日於總統府召開「敞廳談話」，以穩定民心。總統府在採訪規劃上，也參考白宮與國際等採取防疫措施，不僅安排在府內較通風的敞廳，每一家媒體以1名文字記者出席為限，而座位也拉開約1公尺的距離，減少密閉群聚的狀況。

新冠肺炎疫情全球大爆發，台灣境外移入確診個案暴增，導致台股重挫，大賣場也出現民眾搶購物資現象。蔡英文下午親上火線，在總統府發表「敞廳談話」，以穩定民心。

不過值得注意的是，這次敞廳談話在採訪規劃上，跟過去有相當程度的不同，總統府參考白宮與國際等模式，採取新的防疫措施。

首先，為了降低在密閉空間造成群聚的風險，府方選擇府內較為通風、半開放式的「敞廳」來舉行；接著，蔡英文與記者間約拉開5公尺以上的距離，而記者與記者之間，座位安排也從過去比肩而坐，改為間隔約1公尺的距離。

此外，總統府也規定，現場畫面統一由官方與媒體代表提供共同訊號，同時府方也透過蔡英文的臉書、Youtube全程直播記者會內容。在出席的記者規定方面，每一家媒體以1名文字記者入場為限，藉此達到讓記者採訪提問，也減少現場群聚密度的目標。另外，每一位記者進入總統府，也都必須依照規定，進行體溫測量，以及酒精、乾洗手液消毒。

▼因應疫情影響，總統府採訪新規劃，記者座位間隔拉開約1公尺。（圖／總統府直播）



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