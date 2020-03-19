全校停課1周！　教育部長：3/20啟動遠距教學「部份老師仍要到校」

▲教育部長潘文忠 。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

北部某高中目前接獲中央流行疫情指揮中心通知，確定校內已有2名感染新冠病毒案例，因此全校停課，停課時間自3月20日至3月27日止。目前學校已完成全校停補課計畫，並於今日對所有學生進行自主健康管理衛教及停課、復課及補課線上學習操作說明。在停課期間，學校將啟動學生健康關懷機制，由學校來掌握學生在家自主健康管理的狀況。

該校全校學生1,650人，教職員工154人。教育部長潘文忠指出，學校將秉「停課不停學」精神，已完成全校師生線上學習系統操作及學習演練，停課這兩週會採線上學習，依照原本課表，安排50%直播線上教學，50%為自主線上學習。教育局並已提供經濟弱勢學生行動載具40位，無線網路8位，以確保每位學生都有完善資訊學習環境。

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此外，潘文忠也說，學校依「校園因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情停課標準」停課期間，教師若為確診病例應強制隔離，給予公假；若與確定病例接觸，應接受居家隔離，給予防疫隔離假。至非屬上述情形而係配合學校停課者，除依學校防疫需求應到校外，得不必到校，未來仍須配合學校安排另行補課，惟如學校停課期間採線上教學進行補課，教師亦應配合辦理。另兼任行政職務之教師及職員，均應正常上班。

潘文忠也針對遠端教學進一步說明，經過教育局評估，該校可進行遠距教學，並會以老師的習慣，可以採直播也可是錄影，而該縣市的相關線上課程支援也是非常豐富，因此認為學生可以有自主學習，教育局也同意該校以這樣方式讓課程持續進行。

