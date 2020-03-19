「天上阿公阿嬤今年掃墓我們視訊見」　醫：媽祖都不遶境，祖先又怎會在意？

▲清明節即將到來，返國返鄉掃墓恐造成人潮移動與群聚。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，台灣累計確診達100例，而清明節即將到來，返國返鄉掃墓恐造成人潮移動與群聚。對此，台大名醫施景中18日說，家族決定視訊祭拜，「媽祖都不遶境了，祖先又怎會在意？萬一引起疫情擴大，提早去面見列祖列宗，也不是祖先們樂見的。」

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥近日表示，已鼓勵各縣市採取掃墓分流，納骨塔也做了門禁管制；桃園葉姓大宗族與鄭姓家族經協調後，也改由經理人為代表，將祭祀人數控制在30人，其餘宗親就以直播觀看。

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施景中18日在臉書說，預定周日舉行的一年一度家族掃墓祭祖，「大堂哥剛傳訊來，就由他代表去祭祖，其他各房子孫就視訊一起祭拜、表達心意即可。」

「謝謝族裡長輩，我也相信祖先會諒解的。等疫情過去，家族再好好聚會。」施景中寫道，媽祖都不遶境了，祖先又怎會在意？萬一引起疫情擴大，提早去面見列祖列宗，也不是祖先們樂見的。他說，在天上的阿公、阿嬤，還有曾祖父、伯父伯母等，「我們今年就視訊見了。」

▼中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／記者林敬旻攝）

指揮中心18日公布國內新增23例確診病例，其中21例為境外移入病例（4例與土耳其旅遊團群聚相關），2例為本土病例（1例為埃及旅遊團個案接觸者）。

指揮中心表示，土耳其旅遊團新確診4例個案為3女1男，年齡介於20多歲至50多歲，其中2人無症狀，其他2人分別於3月11日及16日發病，經採檢通報，於18日確診；該旅行團截至目前共13人確診，已掌握接觸者共171人。

指揮中心說，其他新確診17例境外移入個案為10女7男，年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於3月6日至3月16日，旅遊史分別為西班牙、美國各3例，英國、法國各2例，印尼、卡達、菲律賓、瑞士、德國各1例，另有1例曾至法國、西班牙、英國，1例曾至英國、義大利、法國。

指揮中心指出，2名本土病例分別為20多歲男性及20多歲女性，其中20多歲男性為埃及團確診個案接觸者，無症狀，經接觸者採檢確診；20多歲女性近期無出國史，3月12日發病自行就醫，經通報檢驗確診，感染源待釐清。