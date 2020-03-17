義大利小鎮12天死70人　2019一整年只有120人死亡

▲貝加莫市的小鎮嫩布羅（Nembro）。（圖／路透）
記者楊庭蒝／綜合報導
義大利目前是歐洲疫情最嚴峻的國家，因新型冠狀病毒死亡的人數已超過2000人，倫巴底區貝加莫市（Bergamo）更是疫區熱點，當地小鎮嫩布羅（Nembro）是一處擁有1萬1000多人的村莊，短短12天內死亡數已經超過70人，而在2019年當中，僅有120人死亡，由此可見疫情的嚴重程度。
嫩布羅位於貝加莫市的東北部，總面積15.22平方公里，據義大利國家統計研究所統計，在2017年的人口達到1萬1620人。
根據BFM電視台報導，嫩布羅的疫情相當危急，目前還有150個確診病例，藥房擠滿人群，醫療物資的補給嚴重不足，一個口罩甚至漲到15到20歐元（約台幣499到665元），雖然當局緊急在上周造好公墓，但死亡人數增長過於快速，讓過世患者的家屬只能轉往鄰近的城市舉辦喪禮和火化遺體。
當地居民朱莉安娜（Giuliana）表示，丈夫原本是得到流感，後來轉為支氣管炎，最後被確診為肺炎，並在幾天後死亡，「我必須到50公里外的萊科火化丈夫的遺體，這是一場令人難以接受的悲劇，但生活還是要繼續往前。」
Last year, the small Italian town of Nembro recorded 120 deaths.— Brent Peabody (@brent_peabody) March 16, 2020
In the past 12 days, it has recorded 70.
The actions we take now will determine if American towns of follow suit. #COVID19 https://t.co/a8KtHLz02J
義大利貝爾加莫切內市（Cene）市長瓦洛帝（Giorgio Valoti）也因感染新冠肺炎入院，並在13日病逝，成為該國首位因新冠肺炎病逝的地方首長。
義大利截至16日為止確診人數高達2萬7980人，死亡人數也增加至2158人，貝爾加莫市長哥里(Giorgio Gori)頒布新法，自二戰以來首次關閉墓地，導致許多遺體只能放置到教堂。從當地媒體釋出的影片可看到，教堂裡被擺放著大量棺材，還有許多體型較小裡面擺放著兒童的遺體，光是14日一天內，當地訃聞便長達11頁，平均每4分鐘就有1人死於冠狀病毒。