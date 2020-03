義大利小鎮12天死70人　2019一整年只有120人死亡

▲貝加莫市的小鎮嫩布羅(Nembro)。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

義大利目前是歐洲疫情最嚴峻的國家,因新型冠狀病毒死亡的人數已超過2000人,倫巴底區貝加莫市(Bergamo)更是疫區熱點,當地小鎮嫩布羅(Nembro)是一處擁有1萬1000多人的村莊,短短12天內死亡數已經超過70人,而在2019年當中,僅有120人死亡,由此可見疫情的嚴重程度。

嫩布羅位於貝加莫市的東北部,總面積15.22平方公里,據義大利國家統計研究所統計,在2017年的人口達到1萬1620人。

根據BFM電視台報導,嫩布羅的疫情相當危急,目前還有150個確診病例,藥房擠滿人群,醫療物資的補給嚴重不足,一個口罩甚至漲到15到20歐元(約台幣499到665元),雖然當局緊急在上周造好公墓,但死亡人數增長過於快速,讓過世患者的家屬只能轉往鄰近的城市舉辦喪禮和火化遺體。

當地居民朱莉安娜(Giuliana)表示,丈夫原本是得到流感,後來轉為支氣管炎,最後被確診為肺炎,並在幾天後死亡,「我必須到50公里外的萊科火化丈夫的遺體,這是一場令人難以接受的悲劇,但生活還是要繼續往前。」

Last year, the small Italian town of Nembro recorded 120 deaths.



In the past 12 days, it has recorded 70.



The actions we take now will determine if American towns of follow suit. #COVID19 https://t.co/a8KtHLz02J